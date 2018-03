¿Llegó el recambio? La nueva sensación del tenis femenino le dio una paliza a Serena Williams en Miami

El Gráfico Chile/AP

El partido culminó con Serena Williams sonriente en la red. Su peor tiro de la tarde fue el último y, tras una inusual derrota en primera ronda, no tuvo otro remedio que reírse.

Aún sin encontrar su mejor nivel en su regreso tras su embarazo, Williams no pudo sortear un duro primer obstáculo en el Abierto de Miami al sucumbir el miércoles ante la japonesa Naomi Osaka por 6-3, 6-2.

En el último punto, Williams cargó con toda su fuerza para pegarle a una pelota fácil, pero la depositó muy lejos de la línea de fondo y respondió esbozando una sonrisa que reflejó vergüenza. Tampoco que ser madre ha hecho que Williams se tome apaciblemente una derrota. Se marchó sin hablar con la prensa.

Osaka, quien el domingo conquistó el primer título de su carrera en Indian Wells, no se relajó y abrumó a Williams. Superior con su saque, Osaka también agobió a Williams en los peloteos largos, haciendo que la campeona de 23 torneos de Grand Slam corriera de un lado a otro hasta agotarla.

La japonesa de 20 años contó que estaba nerviosa al inicio de su primer partido contra la jugadora que idolatró desde niña. Osaka mencionó que su objetivo era evitar que Williams le derrotara 6-0, 6-0.

“Ella es la razón principal que empecé a jugar tenis. Lo único que quería tras el partido era que me conociera”, dijo la tímida jugadora nipona. Misión cumplida. ¿Qué le dijo Williams al chocar las manos en la red?

“Me dijo, ‘bien hecho’ y algunas cosas. Estaba estupefacta pero estoy segura que dijo ‘bien hecho”, añadió.

Serena Williams se rinde a Osaka / AP

Osaka lidera el recambio de la WTA

El duelo propio de una final se produjo debido a que las dos jugadoras no estaban preclasificadas. Osaka inició la semana en el puesto número 22 del ranking, el más alto de su carrera. Williams aparece en el 491 tras alejarse del circuito por más de un año.

La reciente monarca de Indian Wells, quien cuenta tanto con la nacionalidad estadounidense como la japonesa y residente en Fort Lauderdale, enfrentó a la jugadora que más admira por primera vez. Pero lució sin complejos y ahora tiene marca de 14-4 este año.

Más complicado prometer su duelo de segunda ronda: Elina Svitolina, cuarta cabeza de serie.

Sin embargo, su juego potente y que le impide tener miedo a nadie, parece indetenible. Así lo demostró en Indian Wells, donde derrotó a la número uno del mundo Simona Halep cediendo apenas tres juegos en semifinales.

En su ruta al título en el desierto de California, Osaka también se llevó por encima a Maria Sharapova, Agnieszka Radwanska y Karolina Pliskova, además de una paliza en la final a la joven Daria Kasatkina.

El futuro de la nipona está por verse, pero hoy por hoy está demostrando que llegó para quedarse en la elite.

Naomi Osaka has won her last eight matches, losing just one set total. d. Sharapova

d. Radwanska

d. Vickery

d. Sakkari

d. Pliskova

d. Halep

d. Kasatkina

d. Serena Williams — WTA Insider (@WTA_insider) March 21, 2018