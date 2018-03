Cumple un sueño: Usain Bolt entrenará con el plantel de Borussia Dortmund

Usain Bolt siempre ha manifestado su gusto por el fútbol y su deseo por incursionar en el balompié de forma profesional. El anhelo del atleta jamaiquino se podrá concretar, ya que este viernes será parte del entrenamiento del plantel de Borussia Dortmund.

El rayo Bolt y el equipo alemán compartirán entrenamiento, gracias a una campaña publicitaria. El notable deportista de Jamaica y la escuadra alemana son auspiciados por la marca deportiva Puma, y el propósito del encuentro es llevar a la mayor cantidad de hinchas del Dortmund al estadio Signal Iduna Park.

En febrero pasado, el caribeño publicó en su cuenta de Twitter que "había fichado por un equipo de fútbol", pero se refería al partido del próximo 10 de junio, en dónde será capitán de uno de los equipos que disputarán un encuentro a beneficio en Old Trafford, estadio del equipo que es hincha, Manchester United.

A pesar que este viernes no compartirá con el equipo de sus amores, Bolt podrá cumplir un deseo que tiene hace tiempo: "Es un objetivo personal que me he propuesto", dijo en octubre pasado. "No me importa lo que piense la gente", agregó.