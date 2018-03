Amistoso de la U con River Plate sí será televisado

Universidad de Chile y River Plate jugarán un amistoso este sábado a las 20:00 en el Estadio Nacional. Los equipos quieren aprovechar el receso de la fecha FIFA, para no perder el ritmo futbolístico, el encuentro iba ser transmitido por Fox Sports, pero todo se frustró.

La cadena internacional tenía todo listo para transmitir el compromiso, sin embargo anunció que no televisará el partido, debido a que el equipo de Marcelo Gallardo jugará con un equipo plagado de suplentes y no con los titulares como indicaba el contrato previo.

“Fox Networks Group comunica que el partido entre Universidad de Chile vs. River Plate, a disputase el próximo sábado 24 de marzo, no se transmitirá en Fox Sports debido a que no se cumplió con la cláusula que exigía al club River Plate a jugar dicho encuentro con plantel titular”, señaló en un comunicado.

Además agregaron que “como canal lamentamos dicha situación ajena a nuestra voluntad y esperamos seguir entregando los mejores contenidos a nuestra audiencia”.

Pese a ello, el relator de Mega, Alberto Jesús López anunció que el encuentro se verá por las pantallas de Mega, para los que no tengan la posibilidad de asistir al Estadio Nacional.

📺 [Atención]El sábado te esperamos con Suecia vs Chile y con Universidad de Chile vs River Plate en vivo por las pantallas de @Mega — Alberto Jesús López (@trovadordelgol_) March 23, 2018