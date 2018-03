Cumplió un sueño: Usain Bolt entrenó en Borussia Dortmund, anotó un golazo y tiró un tunel notable

Usain Bolt es fanático del fútbol, siempre anheló poder practicar el deporte de forma profesional y este viernes tuvo la oportunidad de participar en el entrenamiento de Borussia Dortmund de Alemania, gracias a una campaña publicitaria de Puma, marca que patrocina al jamaiquino y al equipo amarillo.

El objetivo de la campaña publicitaria, era atraer la mayor cantidad de hinchas al campo de entrenamiento ubicado en el estadio Signal Iduna Park. Bolt trabajó como un miembro más del equipo, bajo las instrucciones del técnico Peter Stoger.

El atleta caribeño no se achicó en la práctica del Dortmund y se dio el lujo de anotar un gol de cabeza, tras centro del volante Mario Gotze. Además, demostró su habilidad con los pies, se sacó un rival de manera elegante, haciendo pasar el balón entre sus piernas.

Una vez terminada la práctica del equipo aurinegro, Bolt expresó su felicidad por haber participado del entrenamiento. "¡ Fue bueno! Me divertí con los chicos, fueron muy acogedores", sentenció.

A post shared by Usain St.Leo Bolt (@usainbolt) on Mar 23, 2018 at 5:28am PDT

He just needs good service ⚡️ @usainbolt #BVBolt pic.twitter.com/qe5K7xykNv

In his first training session with Dortmund, Usain Bolt nutmeg a player #lovely #tekkers pic.twitter.com/bBmdWbCr0E

🗯 @usainbolt: "It was good! I had fun with the guys, they were very welcoming." #BVBolt pic.twitter.com/FTkdDyOw7e

— Borussia Dortmund (@BVB) March 23, 2018