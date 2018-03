Diego Rojas quiere otro día de brillante ante Colo Colo en Macul: "Llego en un muy buen momento"

Universidad Católica llegará al clásico ante Colo Colo en el estadio Monumental, válido a la séptima fecha del Campeonato Nacional 2018, en un inmejorable momento tras sus seis victorias en línea en el arranque de torneo. Y a nivel individual, uno de los que más destaca en el equipo cruzado es el mediocampista Diego Rojas.

El antofagastino, quien viene de ser elegido la figura de la sexta fecha a raíz de su destacada actuación en el triunfo 3-1 de la UC sobre Unión Española, ya palpita el nuevo clásico ante Cacique en Macul, rival ante el que ya ha sabido destacar jugando en condición de visitante. De hecho, Rojas lideró el último triunfo de la Franja en el Monumental: el 18 de abril de 2015, el equipo de Mario Salas derrotó por 3-0 al elenco comandado por Héctor Tapia.

"Fue un partido bastante raro, en el primer tiempo íbamos ganando 3-0 y se cerró el partido. El segundo tiempo lo manejamos con un 3-0 a favor nuestro. Creo que esa vez hicimos un gran partido y esperemos que podamos repetirlo el próximo fin de semana. Fue un partido muy lindo", recordó el 10 cruzado, expresando que para el enfrentamiento que se llevará a cabo el próximo sábado 31 de marzo en Macul "me siento muy bien, en el último partido me sentí muy cómodo. Llego en un muy buen momento".

Sobre la presión de ganar en el Monumental para así conseguir una amplia distancia de Colo Colo, Diego Rojas manifestó que "no creo que haya presión, yo creo que va a ser un lindo partido, el escenario va a ser muy lindo. Si ganamos allá vamos a sacar una gran ventaja, pero no es decisiva, porque el campeonato es muy largo y este es un partido más, es un clásico que hay que jugarlo con todo, pero tenemos que ir allá a ganar".

Consultado acerca de las variantes que está analizando Pablo Guede en los albos para enfrentar a la UC, con un posible cambio táctico incluido, el ex seleccionado Sub 20 dijo lo siguiente: "me parece que por algo ellos hacen eso. En nuestro caso el profe Beñat es muy inteligente en todo sentido, sabe qué hacer en todo momento, nosotros vamos a acatar lo que él diga".