Gary Medel, corazón de chileno: "Siempre voy a estar disponible para la Selección"

Gary Medel reconoció que la eliminación de Chile para el Mundial de Rusia fue "una tragedia deportiva", pero prometió que seguirá representando a la Roja para liderar un nuevo proyecto con una mezcla de veteranos y jóvenes.

"Fue una tragedia deportiva para todos, será un Mundial raro. Ninguno de nosotros imaginaba fallar la clasificación, considerado el valor del equipo", aseguró Medel en una entrevista publicada este viernes por el diario italiano "La Gazzetta dello Sport".

"Lamentablemente hemos pagado las dos derrotas contra Bolivia (0-1 en La Paz) y Paraguay (0-3 en Santiago de Chile)", prosiguió el Pitbull, quien aseguró que "siempre voy a estar disponible para la Selección".

Pese a la gran decepción por ese fracaso, Medel dijo que "es correcto tener una mezcla de jóvenes y jugadores expertos, yo voy a tratar de ser un ejemplo para los talentos chilenos".

También comentó de su presente en Besiktas, indicando que "me buscaron el Sevilla, el Espanyol, el Málaga, algunos equipos mexicanos, pero en el Besiktas me quisieron mucho. Estoy feliz, juego en un gran equipo, todos me tratan bien y en Estambul mi familia está encantada".