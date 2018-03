Jarry fue arrollado por la solidez de Schwartzman y se despidió de Miami

Nicolás Jarry (65º ATP) no tuvo opción ante Diego Schwartzman en la segunda ronda del Masters 1.000 de Miami y se despidió del torneo de Key Biscayne. El argentino fue muy superior y su solidez fue insalvable para el chileno.

Jarry cayó por 6-3 y 6-1 en una hora y 17 minutos de juego en el court 1 de Crandon Park. El número 16 del mundo fue demasiado y demostró por qué está atravesando el mejor momento de su carrera, metido entre los 20 del ranking.

El partido fue siempre desfavorable para el chileno, que de entrada sufrió el quiebre de su saque. El argentino parecía una roca que Jarry nunca pudo vulnerar y salvo un rompimiento en el 3-3 del primer parcial, Schwartzman siempre le encontró la solución al juego que le propuso el nieto de Jaime Fillol, que se terminó por frustrar debido a que sus potentes golpes no doblegaban la resistencia de su rival.

Tras un largo octavo game, donde Jarry tuvo innumerables ocasiones de quebrar el servicio, el trasandino salió adelante y encadenó una racha de ocho juegos ganados para liquidar el encuentro.

Pese a caer en segunda ronda, el balance de Miami es bueno para Jarry, que ganó su primer partido en un Masters 1.000 y tomó nota de lo que debe mejorar para meterse de lleno en el nivel más alto del tenis.

Su próximo desafío será la Copa Davis ante Argentina, donde nuevamente se verá las caras con Schwartzman, que aumentó el historial a 2-0 sobre la raqueta número uno del país. Pero esa va a ser una historia distinta en San Juan.

Good start to the tournament for @dieschwartzman 💪

Sails into the third round 6-3 6-1 over Jarry.#MiamiOpen pic.twitter.com/a08AO797an

— Tennis TV (@TennisTV) March 23, 2018