Santiago Cañizares sufre por la muerte de su pequeño hijo

Un doloroso momento está viviendo el ex portero Santiago Cañizares luego de informar a través de sus redes sociales la muerte de su hijo Santi, de sólo cinco años, quien falleció durante esta madrugada a raíz de una grave enfermedad que lo afectaba desde hace ya un año.

"Mi hijo Santi ha fallecido. Creo que he de ser yo quien os lo cuente en agradecimiento por todas las muestras de apoyo y cariño que he recibido de vosotros. Se ha marchado rodeado de paz y habiendo comprendido su misión en estos cinco años que nos ha acompañado. #santicampeón", fue el mensaje publicado por el ex golero del Real Madrid en su cuenta de Twitter.

La noticia causó conmoción en Europa y de inmediato el ex futbolista y su familia recibieron miles de mensajes de apoyo. Uno de esos fue los que envió la Selección de España, quienes en honor al pequeño Santi lucieron un brazalete negro en el duelo amistoso ante Alemania.