Schwartzman ya palpita la Davis tras ganarle a Jarry: "Viene jugando un tenis increíble"

Diego Schwartzman y Nicolás Jarry tuvieron un nuevo anticipo de la llave de Copa Davis que disputarán Argentina y Chile, el próximo 6 y 7 de abril en San Juan. Si hace poco se habían medido en la semifinal de Rio de Janeiro, ahora, este viernes, fue el turno que se encuentren en la segunda ronda del Masters 1000 de Miami, donde el trasandino venció cómodamente por 6-3 y 6-1.

Sobre el encuentro que vivió ante el Príncipe, el Peque señaló que la importancia estuvo en comenzar quebrándole el saque al chileno, una de las principales virtudes que tiene: "fue importante arrancar quebrando, eso te da confianza y al otro le saca un poco de seguridad. Nicolás viene jugando tenis increíble, el saque es uno de sus fuertes, una de sus armas, así que arrancar quebrándole le da inseguridad a él".

"Me sorprendió el resultado, creo que el primer set fue mentiroso, fue más parejo de lo que dice el resultado", señaló, agregando sobre el análisis de su juego que "no pude sacar bien y tendré que mejorar mucho esa faceta. Al final del primer set y en el segundo set cada vez saqué un poco mejor y jugué de la misma forma que lo venía haciendo, sin errar ni cometer errores, y eso no le gustaba a Jarry. Cometí pocos errores y devolví muy bien, eso le molestó".

Además, ya pensando en la Copa Davis, Schwartzman concluyó: "falta todavía para la Davis, es otra superficie, otro lugar, pero ganar los partidos en los circuitos ayuda y también es bueno conocer a Nicolás. Chile tiene un gran equipo, hoy (viernes en el partido en Miami) ya había ambiente y fue una linda preparación. En Rio tuve algún cruce (con hinchas chilenos), pero hoy fue con mucho respeto y está bueno que cada uno aliente al que tenga que ganar".