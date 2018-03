Golpazo en Miami: Federer perdió en su debut y cederá el número uno a Nadal

Roger Federer sufrió una sorpresiva eliminación en su estreno en el Masters 1.000 de Miami, tras caer ante el australiano Thanasi Kokkinakis (175º ATP y proveniente de la qualy) en tres sets.

El prometedor jugador oceánico se impuso por 3-6, 6-3 y 7-6 (4) al número uno del mundo y logró la mejor victoria de su corta carrera. Además, le dio una mano al español Rafael Nadal, quien volverá a la cima del ranking de la ATP en su próxima actualización, superándolo por 100 unidades.

El campeón defensor en Miami, que ganó en 2005, 2006 y 2017, cuando derrotó a Nadal, ausente este año en el último torneo que se juega en Key Biscayne, le va a entregar en los próximos días el número uno al manacorí. El suizo acusó el cansancio de Indian Wells, donde fue finalista, y sufrió en su primer partido en el tradicional evento estadounidense.

Federer precisaba llegar a cuartos de final para garantizarse estar en lo más alto de la lista mundial, pero no lo pudo lograr y terminó cediendo de manera sorpresiva al talentoso australiano, que dio muestras de su gran juego, el que sólo ha sido detenido por las lesiones en los últimos años.

Ahora, el helvético deberá decidir si juega algún torneo en arcilla, donde podría recuperar la cima del ranking ya que no disputó ninguno en 2017, esto porque Nadal tiene muchísimos puntos que defender. De lo contrario, volverá en la gira de pasto que comienza en junio.

Upset in Miami! @TKokkinakis fights to defeat World No.1 & defending champion Federer 3-6 6-3 7-6(4) #MiamiOpen pic.twitter.com/0S03KqoDq1

Courtside for the biggest moment of @TKokkinakis’ career…😮#MiamiOpen pic.twitter.com/mA3B1lItRm

— Tennis TV (@TennisTV) March 24, 2018