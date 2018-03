La mixta U de Hoyos no pudo con el equipo B de River Plate y perdió por goleada

Universidad de Chile tenía la gran chance de medir sus fuerzas internacionales de cara a los desafíos en la Copa Libertadores tras confirmar un amistoso con el poderoso River Plate. Sin embargo, Marcelo Gallardo le dio una mala noticia a los azules al viajar a Chile para el encuentro disputado este sábado con un equipo alternativo y sin ninguna de sus grandes figuras.

Por eso, ante este panorama, Ángel Guillermo Hoyos optó por guardar jugadores y presentó una mixta alineación en el Estadio Nacional para enfrentar a los Millonarios, donde, por ejemplo, destacó la ausencia de Mauricio Pinilla, quien ni siquiera estuvo llamado a la banca. Así, con un equipo donde hubo una mezcla entre habituales titulares y suplentes, la U salió a enfrentar la denominada Copa Cono Sur y comenzó bien en el recinto de Ñuñoa, generándose ocasiones en los pies de Isaac Díaz, quien no estuvo fino en la definición.

Ante la imposibilidad de Universidad de Chile de abrir el marcador, River Plate se fue acomodando en la cancha y tuvo dos grandes ocasiones de convertir en los pies del uruguayo Nicolás De La Cruz y de Rafael Santos Borré, pero Fernando De Paul y Christian Vilches, respectivamente, respondieron bien para despejar y mantener el cero en su arco. Sin embargo, la más clara del primer tiempo fue para los azules tras una gran jugada del Torito de Fresia, quien aguantó bien el balón y sacó un pase para Francisco Arancibia, pero el joven jugador le pegó muy mal y mantuvo el empate sin goles.

En el segundo tiempo, donde Hoyos realizó nueve cambios, la U salió con todo a buscar la victoria y se generó dos claras cuando recién comenzaba el complemento. Primero fue Yeferson Soteldo el que tuvo la opción de convertir tras un violento remate que Germán Lux despejó al tiro de esquina. Luego, a los 48 minutos, Yerko Leiva probó con un tiro que el arquero de los Millonarios nuevamente contuvo.

Mientras la U buscaba la victoria, River Plate no parecía tener respuesta. Eso hasta que un contragolpe cambió todo el panorama. Cuando se jugaban 52 minutos, Santos Borré apareció solo en el área grande y el arquero Fernando De Paul lo bajó en su intento de achicar. El árbitro no dudó en cobrar penal y Nicolás de La Cruz se encargó de transformar el lanzamiento desde los doce pasos en gol.

River Plate celebró en el Nacional / imagen: Agencia UNO

Con el tanto en contra, Universidad de Chile no pareció reaccionar en el Estadio Nacional y las pocas llegadas que se generó las desperdició el delantero Isaac Díaz, quien no tuvo una buena jornada en el amistoso ante los trasandinos. Así, con los minutos avanzando, los nacionales parecían no tener forma de empatar y River Plate, que se generó varias ocasiones en el partido, terminó liquidando el partido en los minutos con un doblete de Rafael Santos Borré, a los 84 y 87 minutos.

El equipo de Ángel Guillermo Hoyos terminó cayendo por goleada en Ñuñoa y el nivel de los jugadores que habitualmente son suplentes deja más de una preocupación en el cuerpo técnico de la U. Ahora, tras caer con el equipo dirigido por Marcelo Gallardo, los azules se preparan para enfrentar la séptima fecha del Campeonato Nacional 2018 ante Audax Italiano, el próximo viernes a las 18:00 horas en el Bicentenario de La Florida.