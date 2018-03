Atención la U: Fred sufrió una grave lesión y se perderá el resto de la temporada en Cruzeiro

Cruzeiro venció a Tupi por 2-1 por del Campeonato Mineiro, sin embargo, Fred sufrió una grave lesión en su rodilla derecha, se rompió los ligamentos cruzados y debió salir reemplazado a los 27', por lo que se perderá los duelos de Copa Libertadores contra Universidad de Chile.

En el partido por Copa Libertadores ante Racing en Avellaneda, que terminó con victoria del equipo argentino por 4-2, el delantero sufrió un estiramiento del gemelo derecho. Estuvo fuera por cinco partidos y casi un mes después volvió a ser titular, sin embargo, volvió a lesionarse.

Cruzeiro ahora deberá buscar un reemplazante a Fred quien había llegado al equipo como el gran refuerzo de la temporada.

Departamento médico do Cruzeiro dará uma posição oficial sobre a lesão do Fred apenas amanhã. Confirmando o rompimento do ligamento cruzado, dificilmente volta a jogar esse ano. ⚪️🔵🦊👊 pic.twitter.com/Lsrh5pdsuu

