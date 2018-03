Chile se proclamó campeón del cuadrangular sub 21 tras vencer a Venezuela

La selección chilena sub 29 se proclamó campeona del cuadrangular Sport For Tomorrow de la categoría sub 21 que se disputó en Paraguay tras vencer por 1-0 a Venezuela en la última fecha.

La Roja superó a los llaneros gracias al solitario tanto de Matías Leiva a los 49 minutos, con lo que el equipo de Héctor Robles pudo concretar el título cuando los venezolanos jugaban con uno menos por la expulsión de Ronaldo Chacón a los 32'.

Chile logró el campeonato tras vencer a Japón e igualar con los locales Paraguay, pero ganando en penales.

Para la estadística quedará que en el último partido del cuadrangular, Robles formó con Luis Ureta; Ignacio Tapia, Tomás Alarcón, Nicolás Fernández, Alex Ibacache; Ignacio Saavedra, Víctor Méndez, Ariel Uribe, Marcelo Allende; César Franco Lobos y Matías Leiva.