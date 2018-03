Felipe Gutiérrez y Diego Rubio anotaron en empate del Sporting Kansas City

Felipe Gutiérrez y Diego Rubio llegaron a la Major League Soccer en busca de la regularidad que no lograron en sus otros equipos y en Sporting Kansas City, los jugadores nacionales se han ido consolidando en el once titular y comienzan a ser pieza clave en el equipo. Y en la cuarta fecha del torneo, Gutiérrez y Rubio anotaron en el empate 2-2 ante Colorado Rapids.

El partido se le complicó en un principio al cuadro de los chilenos, ya que antes de los diez minutos de juego, perdían 2-0, gracias a los goles de Dominique Badji a los 5' y de Joe Mason a los 8' y así se fueron al descanso.

Pero, en el complemento llegaron los goles de los visitantes, Felipe Gutiérrez aprovechó un rebote en el área y definió con izquierda a los 57'. A los 90', vino el gol de Diego Rubio, el formado en Colo Colo, hizo una pared con un compañero y definió de derecha para sellar el definitivo 2-2.

Sporting Kansas City es líder de la Conferencia Oeste de la Major League Soccer con siete puntos.

⚽️ SKC's leading goal scorer cuts @ColoradoRapids lead in half. What an acquisition Gutierrez has been, eh #SKCNation? #COLvSKC 2-1. #ForGloryForCity pic.twitter.com/XsTmQZayOe

— Sporting Kansas City (@SportingKC) March 25, 2018