Gustavo Lorenzetti y el apoyo de los hinchas: "No encuentro las palabras de agradecimiento"

Gustavo Lorenzetti no pasa por un buen momento a nivel personal. Su hija Sofía, nació en condición de prematura, está delicada de salud y está siendo tratada en una incubadora. En el partido amistoso entre Universidad de Chile y River Plate, Los de Abajo le brindaron su apoyo al volante argentino, a través de un lienzo con el mensaje, "Fuerza Sofía Lorenzetti".

El ex Rosario Central agradeció el apoyo recibido del mundo del fútbol e indicó que la salud de su hija ha evolucionado. "No encuentro las palabras de agradecimiento, me sorprendió el lienzo. No he parado de recibir apoyo constante de hinchas, compañeros, técnicos y no solo a mí sino también a Sofi (su hija). Está mucho mejor que hace un semana"

"Lógico que a veces es difícil enfocarse con la cabeza en otra parte. Trato de hacer lo mejor y me falta mucho. He faltado a muchos partidos por este tema. Agradezco a Guillermo (Hoyos) y el cuerpo técnico porque se han portado extraordinario", finalizó Lorenzetti.

Tras de la derrota sufrida ante River Plate por 3-0, los azules comienzan a pensar en su próximo partido. Universidad de Chile visitara a Audax Italiano, el próximo viernes 30 de Marzo a las 18:00 horas, partido válido por la séptima fecha del Campeonato Nacional 2018.