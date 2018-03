Lionel Messi entrenó con normalidad en Argentina y podría jugar contra España

Lionel Messi no estuvo presente en el primer entrenamiento de la selección de Argentina en Valdedebas, Ciudad Deportiva del Real Madrid, por una molestia en los isquiotibiales y en el aductor y tampoco participó del partido amistoso ante Italia, que terminó con triunfo de la albiceleste por 2-0. Sin embargo, en la práctica de este domingo, el rosarino trabajó con normalidad en el complejo deportivo de los merengues.

El pasado sábado, La Pulga se quedó haciendo trabajo regenerativo en el hotel donde concentra el equipo dirigido por Jorge Sampaoli. Si bien Messi no está al 100 por ciento físicamente, el cuerpo técnico lo esperará hasta última hora para decidir si lo incluye o no en el once titular para el partido amistoso ante España del próximo martes.

En la práctica de este domingo, Manuel Lanzini y Leandro Paredes, entrenaron al margen del grupo. Ambos quedaron con problemas físicos tras el partido ante Italia, el mediocampista formado en River Plate tiene una molestia en su rodilla derecha, mientras que el volante formado en Boca Juniors tiene un traumatismo en su hombro derecho.

Jorge Sampaoli ya desafectó a Sergio Agüero y a Ángel Di María de la convocatoria por molestias físicas. El Kun todavía no se recupera de una lesión en la rodilla izquierda, mientras que el formado en Rosario Central, tiene una molestia en el muslo derecho tras el partido contra Italia en el Etihad Stadium.

El ex técnico de Universidad de Chile podría recuperar a Messi para el próximo partido ante España en el Wanda Metropolitano.