En Panamá buscan explicaciones para la suplencia de Cooper: "No quieren decir que no les gusta el jugador"

Armando Cooper genera incertidumbre en Panamá. Pese a que llegó a Universidad de Chile como una de las opciones para reforzar el mediocampo, el panameño no ha podido convencer a Ángel Guillermo Hoyos y aún no suma minutos con la camiseta azul, siendo solamente citado para el encuentro ante Deportes Temuco por la cuarta fecha del Campeonato Nacional.

Luego de ese llamado para el encuentro ante el Pije, donde estuvo mirando todo desde el banco de suplentes, Cooper nunca más apareció en un listado del técnico y su situación preocupa en la selección panameña, donde es considerado una de las figuras de cara al Mundial de Rusia 2018. Al momento de buscar explicaciones para el incierto futuro que vive en los azules, su ex técnico en Árabe Unido, Juan Sergio Guzmán, asegura que todo pasa por la adaptación al fútbol chileno y a lo que Hoyos quiere en Universidad de Chile, aunque espera que le den chances para que muestre su talento.

"Le falta adaptarse más al fútbol chileno, pero si no tiene oportunidad para jugar en partidos oficiales va a ser muy difícil saber si tiene las posibilidades de pelear un puesto en el once inicial. A la distancia es bien difícil, porque el director técnico tendrá sus razones. Ya sabemos que estuvo en Alemania, en la MLS y otras ligas, así que lo veo ya con motivos y méritos para jugar", señaló el DT en conversación con El Gráfico Chile.

En tanto, Álvaro Martínez, periodista de Panamá que también posee el título de técnico, fue más duro y aseguró que Hoyos no está dando los verdaderos motivos para que esté ausente en el equipo titular.

"Siento que no le gusta al técnico, pero tampoco le da espacio para que se pueda mostrar. Yo que soy técnico sería mas democrático, le daría oportunidad en un partido o en un segundo tiempo. Acá en Panamá hay incertidumbre porque no se le convoca al jugador, no se le considera para nada, y me parece que tiene dos o tres jugadores en su puesto que le gustan más al técnico y por eso ni siquiera considera convocarlo", señaló.

Publimetro Chile Armando Cooper sumó sus primeros minutos del año con la selección de Panamá El mediocampista de Universidad de Chile ingresó durante los últimos 26 minutos en la derrota 1-0 de los canaleros ante Dinamarca.

"No le compro (a Hoyos) cuando dice que no está por la parte física porque Cooper a veces ha pasado meses sin jugar y llega a la selección y es el último que abre la boca para tragarse el aire, tiene cualidades físicas imponentes. A mí me parece que el DT no es valiente, es caprichoso, y no quiere decir que no le gusta el jugador y que no está dentro de su filosofía. Ahí se quitaría varios dilemas de la cabeza", agregó.

Además, también habló de los rumores que existen en Panamá sobre la posibilidad que Universidad de Chile lo haya fichado para quedarse con el dinero que le da la FIFA a los clubes por tener un jugador en el Mundial: "muchos rumorean del dinero, en Panamá se habla que él y Universidad de Chile hicieron un negocio para recibir la plata de la FIFA, sobre todo porque llego libre a la Universidad de Chile desde el Toronto. No sé si lo contrataron por el tema de la plata FIFA, no me parece que sea algo que haga la Universidad de Chile".

Sin embargo, pese a la incertidumbre que genera el momento que vive Armando Cooper en los azules, en la selección de Panamá no pierden la esperanza en que el jugador pueda revertir la situación para empezar a sumar minutos de cara a lo que se le viene en el Mundial de Rusia 2018.

"El martes (en el amistoso ante Suiza) va a jugar y ojalá algo puedan observar, porque es un jugador de buen nivel y ojalá puedan verlo mejor y lo hagan jugar que es lo más importante. Estamos convencidos que cuando vuelva de estos amistosos el entrenador lo tendrá más en cuenta, va a entrar en el mediocampo y va a mostrar su capacidad", concluyó Nelson Gallego, ayudante técnico de la selección panameña, en conversación con El Gráfico Chile.