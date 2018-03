UFC: Kamaru Usman vs. Santiago Ponzinibbio será el combate estelar en Chile

La UFC en Chile ya tiene combate estelar para el 19 de mayo en el Movistar Arena y será entre nigeriano Kamaru Usman y el argentino Santiago Ponzinibbio, quienes se enfrentarán por el peso wélter y encabezarán el evento que la mayor empresa de artes marciales en el mundo realizará por primera vez en el país.

El nigeriano y el argentino están dentro de los 10 mejores de la división y pelearán en las 170 libras. Usman registra seis victorias seguidas, superando a peleadores como Sergio Moraes y Emil Meek, "La Pesadilla nigeriana" tiene récord perfecto en UFC, lo que lo posiciona como uno de los mejores de la categoría.

El trasandino Ponzinibbio tiene 10 peleas por UFC, acumula 8 victorias y 2 derrotas. Actualmente lleva un registro de seis peleas sin perder, venciendo a peleadores como Mike Perry y Gunnar Nelson. El argentino se ha convertido en uno de los mejores de la división gracias a su inmenso su poderío de nocaut.

A welterweight main event heads to Santiago! 🇨🇱@Usman84KG takes on 🇦🇷's @SPonzinibbioMMA in the Octagon's first visit to Chile. #UFCChile pic.twitter.com/BT3YUFlUmR

