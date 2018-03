Golpe de timón: Los primeros cambios de Moisés Villarroel en su debut en Wanderers

"Mucho se comentó que no tenía experiencia, que estaba agarrando un fierro caliente, pero esto nunca fue un fierro caliente, notaba la claridad de los jugadores y sólo faltaba mayor identidad con el club y estamos trabajando para eso". Moisés Villarroel no podía ocultar su satisfacción por haber debutado con un triunfo en la banca del club de sus amores, Santiago Wanderers.

Después de largos meses sin ganar en Playa Ancha, los caturros se descomprimieron tras la salida de Nicolás Córdova y este domingo vencieron como local por 1 a 0 a Unión San Felipe para volver a los abrazos en su tierra, en su estadio. Una victoria que contó con el golpe de timón del nuevo técnico, quien realizó una serie de modificaciones para enfrentar la séptima fecha de la Primera B.

La primera gran modificación que hizo Villarroel en su mandato fue darle la capitanía al arquero Mauricio Viana en desmedro de Ezequiel Luna. Considerando el fanatismo del arquero, quien llegó a los trece años a Valparaíso, el técnico optó por darle la jineta considerando que, según sus propias palabras, quería que el camarín "tuviera mayor identidad con el club".

Sin embargo, no fueron los únicos cambios y los otros se vieron en la formación, cuando en el equipo titular no aparecieron nombres como Bernardo Cerezo, Mario López o Mauricio Gómez, quienes venían siendo habituales en el once inicial de Nicolás Córdova. Así, en la primera alineación de "Villita" tuvieron oportunidad Agustín Parra, jugador criado en los caturros y que volvió a las canchas tras dos años fuera, el canterano Juan Carlos Soto, Boris Sandoval apoderándose de la banda derecha, y Manuel Villalobos.

Además de esas variaciones, Moisés Villarroel le dio la chance a Ángelo Quiñones de jugar tras su lesión, haciendo ingresar al formado en casa en el minuto 70, e hizo debutar al juvenil William Gana.

Todas las decisiones del nuevo técnico de Santiago Wanderers apuntan a darle prioridad a los jugadores que sientan al club y así quedó claro en su primer partido. Al menos, la actitud cambió en Valparaíso.