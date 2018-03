Tricolor de Paine vuelve para matar el mote del 'equipo más malo de Chile': "Toda la adversidad y burlas hay que usarla como herramienta"

Cincuenta y ocho años lleva Tricolor de Paine cargando con una vergonzosa mochila: el mito de ser el peor equipo de Chile. Una chapa que se gestó en 1958 tras un “improvisado” duelo amistoso ante la reserva de Colo Colo que terminó 8-0 para los albos en el estadio Nacional, en la antesala de un amistoso entre los albos y Santos de Pelé.

“Efectivamente se perdió por ese marcador, pero hay un hecho importante: se jugó la revancha, la ganamos 1-0 y eso no salió en ninguna parte. Mi abuelo jugó ese partido del 8-0. No sé cómo invitaron a Tricolor, pero todo fue a última hora. No habían camisetas, un jugador prestó un camión y todos se fueron arriba. El arquero nunca había jugado a la pelota, lo llevaron porque lo pillaron sentado en una banca y lo echaron arriba. No había plata para la locomoción”, narra Felipe Silva, vicepresidente de Tricolor Municipal de Paine, quien revela que tuvo la intención de repetir el partido “pero nuestro estadio no reunía las condiciones, hablamos con la gente de Blanco y Negro y ellos quedaron motivados en venir a jugar".

A partir de ese día se acuñó el término "más malo que Tricolor de Paine", una carga que el club metropolitano quiere enterrar a partir de esta temporada cuando inicie su aventura en la Tercera División B, donde el primer objetivo es mantener la categoría.

El paso del tiempo se encargó de que el mote del peor equipo de Chile pasara de la vergüenza al humor. "Son temas circunstanciales. Antes de molestarme, me lo tomo con humor. Todo a la adversa hay que usarlo como una herramienta, ya van muchos años con ese peso, pero en definitiva hay que apuntar hacia arriba. Me quedo con el crecimiento constante y con la seguridad de que en ningún caso pasaremos por esa misma situación", revela el presidente del club, Francisco Aravena.

César Fuentes, ayudante técnico de Jorge Pizarro también golpea la mesa al referirse al cartel del equipo más malo del país. “La camada que viene tiene una mentalidad ganadora, para los chicos no existe otra meta que el ascenso, solo han perdido dos veces en el año y en el camarín el mito de los más malos se toma con humor”, asegura.

"A puro ñeque"

Volver a poner el nombre de Tricolor de Paine en el mapa del fútbol chileno no fue tarea fácil para los dirigentes del club. Francisco Aravena asegura que ha sido un trabajo “a puro ñeque” y que “todavía nos falta mucho más apoyo del que tenemos”.

“A todos nos tiene feliz este lindo proceso que surgió cuando asumimos la dirección. La meta era posicionarnos en el lugar que la mayoría de los años estuvo. Trabajamos de forma silenciosa durante dos años con dos ramas de fútbol, ahí formamos un equipo sub 23, después hicimos lazos con la comunidad y presentamos el proyecto a varias empresas. Ha sido un trabajo de mucho ñeque, con apoyo de la gente de la comuna, pero en algunos procesos hay temas que faltan, nos falta mucho más apoyo del que tenemos, no hemos logrado afianzar eso”, revela Aravena.

El ayudante técnico del club, César Fuentes también cuenta detalles de la difícil realidad de los futbolistas que militan en la Tercera B. “Comenzamos a trabajar con un equipo sub 23. Para esos muchachos la competencia no existía, era nula, y por eso tuvimos que organizar campeonatos con equipos de la zona para estar activo. Ahora tenemos un equipo con chicos de 19 o 20 años y la mayoría ha hecho cadetes. Su sueño es ascender pero nosotros nos mantenemos con los pies sobre la tierra y el objetivo principal es mantener la categoría”, reconoció.

Tricolor Municipal de Paine debutará en la primera fecha del campeonato el próximo 8 de abril frente a Brisas del Maipo como visitante en el estadio Robert Kennedy de Estación Central.