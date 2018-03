La UC arranca la semana del clásico ante Colo Colo con una buena y una mala

Con una buena y con una mala, la Universidad Católica de Beñat San José inició este lunes su semana de trabajo pensando en el clásico ante Colo Colo que se disputará el sábado 31 de marzo en el estadio Monumental, por la séptima fecha del Campeonato Nacional 2018.

La buena la puso el defensa central Benjamín Kuscevic, quien pudo trabajar junto al resto del grupo. Cabe recordar que el zaguero de 21 años no había podido entrenar con normalidad desde el pasado 1 de marzo, cuando en plena práctica sufrió un choque con un compañero que le produjo un traumatismo encéfalo craneano, con una pequeña fractura del mastoides izquierdo.

Cabe destacar que durante la semana pasada el ex Real Madrid Sub 19 estuvo recuperando ritmo de forma paulatina para no llegar con inconvenientes a su reincorporación absoluta a los trabajos del vasco y de su PF Gastón Lloveras. En sus primeros días junto al grueso del grupo, la idea del cuerpo técnico es llevarlo de a poco para que complete de buena manera su puesta a punto en lo físico y en lo futbolístico.

Otro que trabajó con normalidad este lunes fue el mediocampista Diego Buonanotte. Durante las últimas sesiones de la semana pasada el Enano hizo ejercicios diferenciados, ya que Beñat y su staff optaron por no sobrecargarlo, ante los inconvenientes musculares que había presentado en semanas anteriores, fundamentalmente el desgarro miofascial en el aductor izquierdo que sufrió en el último entrenamiento antes del encuentro ante Iquique de visita.

Germán Voboril no ha podido trabajar a la par de sus compañeros después del partido ante Unión en San Carlos / Foto: cruzados.cl

La mala para los cruzados durante este lunes corrió por parte del lateral Germán Voboril. El zurdo completó una nueva práctica trabajando de manera diferenciada, llegando así a 5 jornadas sin entrenar con normalidad. Cabe recordar que el argentino abandonó a los 75 minutos en el triunfo 3-1 sobre Unión Española en San Carlos de Apoquindo y el diagnóstico arrojó que sufrió una lesión muscular de bajo grado en el recto femoral izquierdo.

O sea, tras el mencionado cotejo ante los hispanos del domingo 18 de marzo, el campeón del mundo Sub 20 en Canadá 2007 no suma ningún entrenamiento junto al resto de sus compañeros, lo que complica sus opciones para estar ante Colo Colo el sábado en el estadio Monumental.