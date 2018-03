Verdasco y Kokkinakis protagonizan nuevo escándalo en el Masters 1.000 de Miami

El intenso partido que vivieron este lunes el español Fernando Verdasco y el australiano Thanasi Kokkinakis casi termina en un escándalo de proporciones en el Masters 1.000 de Miami, que terminó con victoria del hispano.

El encuentro vivió su momento más acalorado después de que el español pidiera la expulsión de un espectador que le estaba molestando y que resultó ser el padre del verdugo de Roger Federer en la ronda anterior.

En un momento del tercer set, el australiano se quejó al juez de silla de que Verdasco estaba "hablando" en cada punto antes de su servicio, tras lo cual se dio un duro encontrón de palabras durante un cambio de lado.

El juez de silla intervino y el zurdo español le dijo que debía expulsar a una persona del público que lo estaba molestando entre primero y segundo servicios, porque así no podía sacar.

Tras el partido, que ganó Verdasco en el tercer set por 3-6, 6-4 y 7-6, los dos jugadores se dieron la mano de manera fría y distante, ni se miraron.

Kokkinakis & Verdasco getting into it on Grandstand in 3rd Rd at #MiamiOpen .. Issue is with TK’s father sitting in first row… Medvedev Tsitsipas looks like the undercard #ATP pic.twitter.com/GSQwCgnVd9

Verdasco: "I'm not trying to disrespect you I'm not talking about you I'm talking about the guy in the crowd."

Kokkinakis: "That is affecting me. That's my f*cking Dad." #MiamiOpen

