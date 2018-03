Bilardo hunde a Sampaoli: "Un resultado así deja secuelas seguro"

Carlos Salvador Bilardo no se aguantó, el entrenador campeón del mundo con Argentina en 1986, se lanzó contra Jorge Sampaoli tras la humillante caída 6-1 ante España en Madrid.

"Es duro, duele. Deja secuelas seguro. Cualquier partido de Selección que duele, va a traer problemas. Y si el resultado es como el de hoy, peor", dijo el doctor a TyC Sports.

Además, reiteró sus problemas con Sampaoli y su histórico rival César Luis Menotti, diciendo que "no me reuniría con Menotti y Sampaoli. Después de lo que sufrí, no, ya está. No yo, mi familia, todos".

Sobre Lionel Messi, explicó "que venga Messi es importantísimo. Cuando el contrario lee la formación y ve a Messi dice 'uh'. Lo mismo que cuando veía a Pelé, a (Diego) Maradona, a (Johan) Cruyff".

"No me interesa el resultado sino el funcionamiento. Yo los llevaría a mi habitación, a algún saloncito, sin comer ni tomar nada, y ahí se habla. Si tengo un video les marco 'esto está bien, esto está mal'. Y los jugadores tienen que responder, que no hable solamente el técnico", explicó.