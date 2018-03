Herrera comprometido con la Roja: "Uno se tiene que poner la camiseta y defender el país, así de simple"

Con la automarginación de Claudio Bravo de la primera gira de la era Reinaldo Rueda, Johnny Herrera quedó como la carta indiscutida del colombiano para el puesto de arquero. Y en cancha el hombre de la U respondió con buenas actuaciones, sobre todo en el 0-0 ante Dinamarca en Aalborg, donde fue figura con varias tapadas que ahogaron el grito de gol de los locales.

El angoleño calificó su desempeño ante los daneses como "saldo positivo, siempre terminar con el arco en cero siendo arquero deja la sensación de que hiciste bien la pega. Era una cancha difícil, costaba mucho jugar, y en los dos partidos no nos favoreció la cancha, más hoy que en verdad era como la cancha de Osorno en pleno invierno, y eso nos perjudica a nosotros que tenemos jugadores de mucha calidad, que le gusta tocar harto".

"Hoy optamos por tirar más, por disputar la segunda pelota y creo que así y todo hicimos un buen partido, llegamos en varias ocasiones al arco contrario, entonces queda el dejo de tranquilidad porque creo que se están haciendo las cosas bien".

Compromiso total

Al ser consultado por su situación en la Roja en medio del caso Bravo, el portero de 36 años estableció que "para mí, cada vez que me toque jugar va a ser siempre igual. En algún minuto lo comenté, cuando el profe Sampaoli me hace retornar a la selección después de 6 o 7 años, yo le dije que sabía que había un arquero titular y que era el capitán de la Selección, pero le dejé en claro que cuando me tocara jugar iba a estar con todas las pilas puestas y que iba a responder como lo hice como todo el proceso en la U o cada vez que me tocó estar en la Selección. Hoy por hoy es más de lo mismo, lo que rodea esta situación, lo que pasó con Claudio y la Selección es casi indistinto a la hora de entrar a la cancha, uno se tiene que poner la camiseta y defender el país, así de simple".

En relación con lo anterior, Johnny Herrera destacó el buen arranque de la era Reinaldo Rueda y la oportunidad de formar parte del naciente proceso en la Roja."Hay una mancomunión tremenda, creo que hay un grupo muy comprometido con la causa, con este nuevo proceso. Feliz por ser parte de ello, a esta altura de mi carrera, sólo saldo positivo esta gira, feliz porque le hicimos muy bien partido a dos selecciones que van al mundial y eso no fácil. También un dejo de tristeza porque nosotros no vamos y regalamos tanto", dijo.