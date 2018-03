Del Potro no para de ganar en Miami y podría llegar al número 3 del mundo

Juan Martín del Potro no se aburre de ganar. El argentino se instaló en los cuartos de final del Masters 1.000 de Miami tras vencer el martes 6-4, 6-2 al serbio Filip Krajinovic, la 14ª victoria seguida para el número seis del mundo.

Del Potro busca coronar un doblete de títulos en los primeros dos torneos de la serie Masters 1000 del año, luego de su consagración en Indian Wells.

Abajo 4-1 en el primer set ante el 22º preclasificado, Del Potro apuró el paso y ahora presume de su segunda racha de triunfos más prolongada en el circuito, persiguiendo las 23 que hilvanó en 2018.

Si se proclama campeón en Miami, Del Potro podría encadenar tres títulos seguidos en su carrera por primera vez. Antes de Indian Wells, el argentino de 29 años salió campeón en el Abierto Mexicano en Acapulco. Además, podría alcanzar el número tres del ranking mundial por primera vez en su carrera.

Del Potro se medirá en cuartos con el canadiense Milos Raonic, a quien venció en las semifinales de Indian Wells. El 20º cabeza de serie, doblegó 6-3, 6-4 al francés Jeremy Chardy.

También el martes, el estadounidense John Isner venció sorpresivamente a Marin Cilic por 7-6 (0), 6-3. La eliminación de Cilic, el segundo preclasificado y campeón del Abierto de Estados Unidos de 2014, deja al alemán Alexander Zverev como el jugador de más alto ranking que sigue en carrera.

Isner, 14º preclasificado y que llegó a semifinales aquí en el 2015, se medirá en cuartos de final con el surcoreano Hyeon Chung, quien eliminó al portugués Joao Sousa 6-4, 6-3.

14 in a row.@delpotrojuan sails into the last 8 in Miami 6-4 6-2 over Krajinovic.#MiamiOpen pic.twitter.com/Cyw87KSVNt

— Tennis TV (@TennisTV) March 27, 2018