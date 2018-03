El directo mensaje de Diego Costa: "Esto les pasó para que sepan que a Messi no se le critica"

España humilló a Argentina con una dura goleada por 6 a 1 y generó una serie de preocupaciones en Jorge Sampaoli de cara al Mundial de Rusia 2018. Si el trabajo del casildense ya no convencía antes de esta goleada, ahora el panorama es mucho peor y quedó en evidencia la dependencia que tienen de Lionel Messi para conseguir resultados. Sin su máxima figura, que estuvo ausente por lesión, la Albiceleste dio pena en el Wanda Metropolitano.

Una vez que terminó el encuentro, uno que se encargó de dejárselos en claro fue Diego Costa, quien, desde la vereda ganadora, tuvo un potente mensaje para todos los críticos de la Pulga: "en Argentina critican mucho a Messi, pero cuando no está es otra cosa. A un jugador como Messi no se le critica, hay que dar gracias a Dios que esté. Esto les pasó para que la gente sepa que hay que tratarlo bien siempre, que no se le critica".

En tanto, sobre la ausencia de su capitán, el técnico Jorge Sampaoli señaló que "obviamente sentimos la ausencia de él por sobre todas, pero resalto la cercanía de quedarse con nosotros, de estimular, de hablar en el entretiempo".

Argentina sin Lionel Messi parece un equipo del montón.