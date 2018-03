Arturo Vidal: "Cuando a Claudio Bravo lo llamen o esté acá, se van a decir las cosas"

Si había alguien que tenía que hablar sobre la automarginación de Claudio Bravo ese parecía ser Arturo Vidal. Es que el propio Reinaldo Rueda aseguró que los dos jugadores tenían una conversación pendiente tras la polémica que se generó en el camarín de la selección chilena una vez que quedaron fuera del Mundial de Rusia 2018, cuando la esposa del arquero hizo un comentario en redes sociales que iba dirigido al mediocampista por sus indisciplinas.

Por eso, una vez que terminaron los encuentros amistosos ante Suecia y Dinamarca, donde ganaron por 2 a 1 y empataron sin goles, respectivamente, el Rey no pudo sacarle más el quite a referirse a la polémica con Bravo y aunque no quiso ahondar en demasía en el tema, en sus palabras se notaron claros mensajes al recalcar la importancia de asistir a las convocatorias cuando se es citado.

"Lo de Claudio es algo del pasado, yo vine aquí porque me citaron y vengo a dejarlo todo. Yo estoy acá, vine a jugar y a estar con mis compañeros", señaló tras el encuentro y agregó sobre las posibilidades que tiene el arquero de retornar a la selección que "todos los jugadores tienen la puerta abierta, pero eso ya es decisión del entrenador. Lo más importante es vestir la camiseta cuando te llamen y siempre estar acá".

Además, sobre alguna conversación pendiente que tenga con Bravo por la polémica que se generó tras no clasificar al Mundial, Vidal señaló que "no sé (si hay alguna conversación pendiente). Si en algún momento lo llaman y viene se verá, pero en este momento no es justo hablar de él porque no está acá. Cuando esté acá o lo llamen se van a decir las cosas".

En lo futbolístico, el Rey Arturo aseguró que la doble fecha FIFA "nos va a ayudar, se agregaron varios jugadores y me parece bien por ellos, por nosotros, porque se necesita ir renovando jugadores y los que están han demostrado que se la pueden", mientras que sobre el trabajo de Rueda dijo que "sabe mucho, nos va a ayudar, y hay que seguir entrenando para ser cada vez más fuerte".

Sobre los desafíos que se vienen, en tanto, Vidal fue claro: "no tenemos Mundial, pero hay muchas cosas por delante. Cada jugador sabe lo que tiene que rendir y sólo quedar desear suerte a los que están acá. Se viene la Copa América y hay que tener la mente fría para dejar atrás lo que pasó".

Finalmente, el mediocampista del Bayern Munich no pudo ocultar su alegría por llegar a los cien partidos en la Roja: "es un sueño, la selección es lo más importante y es un honor".