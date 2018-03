Cristián Álvarez saca pecho para el clásico con Colo Colo: "Aquí aparecen los jugadores más grandes"

Cristián Álvarez, histórico defensor de Universidad Católica, sacó el habla sobre el clásico del sábado ante Colo Colo y aseguró que esta será una prueba más para el equipo que tiene marca perfecta en el arranque del torneo 2018, asegurando que en estos duelos "aparecen los jugadores más grandes".

"Es un partido muy lindo que ellos necesitan ganar, pero tampoco es de suma urgencia. Nosotros venimos bien y con confianza y ahora tenemos una prueba muy complicada. Sabemos muy bien cómo nos vamos a ir a parar allá", señaló el capitán cruzado en conferencia de prensa.

Álvarez indicó que en estos partidos la táctica es fundamental: "Estos partidos se juegan muy tácticamente. El que genera superioridad gana ciertos partidos. Con Mario (Salas, antecesor del DT Beñat San José) nos ganaron la mitad de cancha en muchos partidos y casi siempre fueron justos vencedores".

"Ojalá el árbitro pase desapercibido. No hay que tirarse al suelo. Hay que ir para adelante y dejar contenta a la gente", complementó Álvarez.

Además, el Huaso expresó sus ganas de jugar nuevamente un clásico ante los albos, partidos que lo motivan mucho al histórico capitán de la franja.

"No sé si me va a tocar. Si me toca entrar, sería muy lindo y espero que así sea. A lo largo de estos seis partidos he esperado entrar. No le tengo miedo a los clásicos. Es más, me motivan mucho", expresó.

Por último, sentenció que "aquí es donde aparecen los jugadores más grandes, donde tenemos que hablar y bajar presión. Hay que tener la palabra justa para los compañeros que empiezan en esto, como David Henríquez. Tenemos que hacernos responsables de bajar la tensión".