Mariano Closs destroza a Sampaoli: "La selección argentina le queda grande"

Jorge Sampaoli fue víctima de las críticas tras el papelón de Argentina ante España, con un 6-1 contundente que provocó una ola de cuestionamientos al casildense tras este amistoso.

Uno de los más críticos fue el comentarista y relator de Fox Sports, Mariano Closs, quien aseguró que a Sampaoli "la selección argentina le queda grande". "Este equipo no juega a nada, Sampaoli no hace jugar a nada al equipo y la culpa no es de los jugadores", añadió.

"Llama la atención lo que declara el entrenador del equipo argentino, vive de la improvisación, es un técnico que sigue improvisando a meses del Mundial", dijo el relator y que comenta en radio Continental.

"Argentina clasificó de casualidad al Mundial, porque Ecuador puso un equipo de chicos y que empezaban su participación. Ganamos porque se inspiró Messi y di María, jugamos contra un equipo colegial. Antes inventó puestos y pidió disculpas", agregó.

Además, Closs aseguró que el problema de Sampaoli no lo soluciona ni la presencia de Lionel Messi en la cancha: "Esto no lo arregla ni Messi, ni él lo hace. Debe estar diciendo en la que metí con este hombre".

"¿A qué juega la Argentina?, ¿a qué está fingiendo jugar?, si el técnico ni siquiera sabe cuál es su base y cuál es su formación", sentenció.

