"El error de Sampaoli es que quiere jugar como Chile y no tiene un Beausejour, ni un Isla"

La estrepitosa caída de Argentina ante España por 6-1, trajo muchas críticas al equipo dirigido por Jorge Sampaoli. Si bien el casildense sumó su segunda derrota desde que está al mando de la albiceleste, la goleada propinada por los españoles dejó más dudas que certezas a menos de tres meses del inicio de la Copa del Mundo en Rusia.

Uno que se sumó a las críticas para Sampaoli y la Albiceleste, fue Daniel Bertoni, delantero campeón del mundo con Argentina en 1978 y autor de uno de los tres goles en la final ante Holanda.

El ex Independiente señaló que el problema del entrenador es que intenta replicar lo que hizo en la Selección chilena: "El error de Sampaoli es que quiere jugar como Chile y no se da cuenta que no tiene un Beausejour, ni un Isla".

Bertoni no hubiera escogido al ex técnico de La Roja como seleccionador, pero apoya el proceso del ex Universidad de Chile, en conversación con TyC Sports: "No hubiese elegido a Sampaoli, pero hay que apoyarlo. Tiene que definir a qué quiere jugar".

Por último, el ex ariete aseguró que el rendimiento de Argentina depende completamente de lo que haga Lionel Messi: "Sin él (Lionel Messi) somos un equipo menos y no pasaremos la fase de grupos. Dependemos de él, sin Lio no clasificábamos al Mundial".