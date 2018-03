Lazio cayó en el "cuento del tío": fueron estafado por un un grupo de hackers

Lazio vivió una situación insólita al haber sido estafado por un grupo de hackers, perdiendo unos 2 millones de euros, dinero que debía ser pagado a Feyenoord por el traspaso del defensa holandés Stefan De Vrij.

El medio italiano Il Tempo, señaló que Lazio recibió un correo electrónico, en el que un grupo de estafadores electrónicos se hizo pasar por el club holandés y exigió los 2 millones de euros a una cuenta bancaria determinada.

El cuadro romano no tomó las precauciones pertinentes y tras depositar al dinero, habría llegado a las cuentas de los hackers, pertenecientes a un banco neerlandés y no a la cuenta bancaria del elenco de Rotterdam.

De Vrij llegó a Lazio en 2014 y es pretendido por Manchester United, Barcelona e Inter de Milán. En caso que el zaguero abandone la institución, el ex conjunto donde brilló Marcelo Salas recibiría dinero por el traspaso.

