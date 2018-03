Matías Rodríguez y su futuro: "Estoy disfrutando estos meses para preparar una renovación o irme por la puerta del frente"

Matías Rodríguez regresó a Universidad de Chile en la temporada 2015-2016, luego de complicados pasos por Sampdoria de Italia y Gremio de Brasil. El lateral argentino llegó a los azules con un contrato por tres años, que vencerá en junio de 2018, y que tiene a la concesionaria Azul Azul y al defensor negociando por una posible renovación.

Sin embargo, la petición de tres años más de vínculo contractual con la U no está en los planes de la dirigencia universitaria, quienes, en contraparte, le ofrecieron sólo un año y medio más para seguir jugando con los laicos. Pese a eso, el trasandino dice estar tranquilo ante las negociaciones y que se irá feliz si no existe un acuerdo entre ambas partes.

"Yo estoy a gusto, estoy disfrutando lo que me queda de contrato. Si bien estamos negociando, no te puedo decir nada, pero no me preocupa el tema, estoy disfrutando estos meses para preparar una renovación o irme por la puerta del frente", señaló Rodríguez en conferencia de prensa.

"Yo estoy feliz. Me voy a ir muy feliz porque el club me ha dado mucho y le he devuelto mucho también, entonces de mi parte nada que reprochar, siempre son palabras buenas al club, esté acá o en otro lado", agregó.

Por otra parte, el ex seleccionado argentino y ex dirigido por Jorge Sampaoli en la U, se refirió a la contundente derrota 6-1 de su país frente a España, en el partido amistoso del pasado martes en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid.

"Obviamente el resultado y el funcionamiento te da impotencia, por las cosas que estas viendo, y de que llegaban y hacían el gol pero son cosas a corregir y Jorge sabrá lo que tiene que hacer", cerró el trasandino.