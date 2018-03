¿No estaba lesionado? DT del Barcelona dice que Messi "no tiene nada importante"

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, descartó que el astro Lionel Messi estuviera lesionado tras no haber disputado los dos cotejos amistosos ante Italia y España que jugó Argentina, especialmente tras el 6-1 que sufrió la Albiceleste ante los hispanos.

"Messi terminó bien el último partido contra el Athletic y es verdad que tiene unas pequeñas molestias, pero creemos que no es nada importante. Estoy tranquilo", señaló Valverde, quien cuenta con el trasandino para el duelo del domingo ante Sevilla.

El ex técnico del Athletic de Bilbao, indicó que esperarán a que Messi llegue a Barcelona, para que sea realice exámenes en la Ciudad Deportiva del Club: "Vamos a ver lo que tiene exactamente. No nos vamos a preocupar antes de tiempo".

También tuvo palabras para Gerard Piqué, quién acusó molestias en su rodilla derecha durante el encuentro entre España y Argentina."Cuando lo vi, pensé lo que todo el mundo: que le dolía".

Piqué fue pifiado por la hinchada española en el inicio del partido ante Argentina, un hecho que ya es costumbre en estos cotejos: "Sobre eso no tengo nada que decir. De hecho, no me enteré, porque yo veo la tele sin volumen, pero sé que él eso lo lleva bien", apuntó.

"Argentina solo perdió un partido amistoso. El Mundial aun no ha empezado, y todos los jugadores que tenemos no van a poder ganar la Copa del Mundo", finalizó.