Aníbal Mosa no está de acuerdo con el castigo a Jean Meneses: "Se tiró un piscinazo, es poco"

El partido de Universidad de Concepción con Colo Colo, que ganaron los del Campanil por 2 a 1, puede haber sido hace casi dos semanas, pero sigue generando problemas en el fútbol chileno. Es que el penal cobrado a los del Campanil por una inexistente falta contra Jean Meneses, que terminó en el gol de Fernando Manríquez que les dio el triunfo, generó polémica y una serie de cuestionamientos hacia el jugador que simuló y también al árbitro del encuentro, Héctor Jona.

Incluso, luego que Meneses reconociera que sacó ventaja de la situación para fabricarse el penal, el Tribunal de Disciplina de la ANFP decidió castigarlo con dos fechas por simular e incitar al error del árbitro. Una sanción que en los albos no cayó nada de bien, tal como expresó el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa: "para ese tipo de cosas es muy poca la sanción, el precedente es muy malo, o sea me tiro un piscinazo y el castigo es poco".

Además, sobre el partido que se les viene, el sábado ante Universidad Católica en el Monumental por la séptima fecha del Campeonato Nacional 2018, el puertomontino tiene la moral en alto: "estoy completamente confiado en el plantel y en el cuerpo técnico. Vamos a ganar el sábado acá y estamos tranquilos".

Finalmente, sobre la opción de dejar la presidencia ante las amenazas que ha recibido y los problemas que ha tenido en su cargo, Mosa concluyó que "en esta institución uno la tranquilidad no la tiene asegurada. Sé que lo que se ha hecho en este tiempo es positivo para la institución, pero si hay un candidato que pueda ser un aporte no tengo problemas en dar un paso al costado, no vine a apernarme en el puesto".