Peric eleva a Johnny Herrera: "Está a la altura de Claudio Bravo"

Johnny Herrera fue uno de los grandes ganadores en la última doble fecha FIFA. El portero de Universidad de Chile se mostró sólido en el arco de la Selección y cada vez que lo exigieron respondió ante Suecia y Dinamarca, haciendo olvidar a Claudio Bravo.

Uno que sabe del pórtico de la Roja es Nicolás Peric, quien habló sobre el desempeño de Herrera en el inicio de la era Reinaldo Rueda y señaló que está en el mismo nivel que el arquero de Manchester City.

"Me parece que Johnny (Herrera) está en un nivel terrible, ojalá que no juegue el viernes, que llegue mañana muy cansado mi compadre. Johnny (Herrera) está a la altura absolutamente de Claudio Bravo", indicó Peric en la previa del duelo de Audax Italiano ante los azules en La Florida.

A pesar que Bravo juega en una liga más competitiva, Peric expresó que Herrera no tiene nada que envidiarle al histórico capitán de la Roja: "Indudablemente que Claudio (Bravo) tiene un rodaje superior y un nombre específico en el equipo, pero Johnny (Herrera) lo hizo increíble, el cero (ante Dinamarca) pasa por su actuación. Tiene dos tapadas en el primer tiempo y tres en el segundo para que el equipo no terminara perdiendo".

Publimetro Chile Herrera comprometido con la Roja: "Uno se tiene que poner la camiseta y defender el país, así de simple" "Cada vez que me toque jugar va a ser siempre igual", remarcó el arquero de la U tras el 0-0 ante Dinamarca en Aalborg, donde fue una de las figuras de la Roja.

Por otro lado, el arquero y capitán de Audax evitó referirse a la automarginación de Bravo en la Selección: "No es tema. No soy quién para hablar de él. Sus compañeros hablaron, él tomó una decisión y no soy quién para juzgar".

"Serán ustedes (los periodistas), a veces hay que mojarse un poquito el 'culito' para emitir una opinión. Hay que empoderarse de lo que uno dice, de manera respetuosa, pero pensando en qué sucedió y cómo va a salir esto después", agregó.

Finalmente Peric expresó "que ellos hayan tenido las ganas de estar y de querer conocer y trabajar con el nuevo técnico, habla del espíritu de querer volver donde se merecen. Ni ellos ni nosotros mismos le hemos dado la vuelta a lo que significa perdernos el Mundial".