Pablo Quintanilla gana penúltima etapa en Abu Dhabi y sueña con el título

El Rally de Abu Dhabi cambió bruscamente de un día para otro para Pablo Quintanilla. De terminar ayer cuarto en la clasificación y sin la tercera marcha, hoy el piloto chileno salió hoy con el mismo motor a enfrentar a cuarta etapa, la ganó y se puso al tope de la general a un día del final.

Los mecánicos del equipo Rockstar Husqvarna revisaron la moto y decidieron que "Quintafondo" asumiera el riesgo de correr 244 kilómetros con un cambio menos en la jornada.

Sin embargo, el chileno se mostró convencido de poder hacerlo bien y no vaciló para imponer un ritmo alto y cerrar la jornada por delante del australiano Toby Price (KTM) y el portugués Paulo Gonçalves (Honda).

El actual campeón del mundo tiene, además, una inmejorable oportunidad para ganar la primera fecha de la temporada, puesto que la etapa final partirá masivamente al estilo Le Touquet.

La especial de cierre irá desde Adnoc a una meta instalada en las afueras del aeropuerto de Abu Dhabi, con 218 kms cronometrados por el desierto pérsico.

Tras la prueba, Quintanilla explicó que "estoy muy contento con la etapa de hoy, pude la ganar la especial y retomar el liderazgo en la tabla general a solo un día del final. No fue fácil: después del problema que tuvimos ayer con la caja de cambios, el equipo decidió mantener el mismo motor para no penalizar 15 minutos y eso me hizo correr nuevamente sin la tercera marcha durante toda la especial".

"En algunos sectores se me hacía muy difícil por la arena blanda y las trayectorias que había que elegir, pero a pesar de eso logré ir rápido y empujar para ganar el día. Mañana tendremos una etapa con largada masiva, mi intención es salir a cuidar el puesto con estrategia, cabeza fría y pensando en el resultado final", expresó.

Victoria de etapa! Hoy he recuperado el 1er lugar de la general luego de haber ganado la etapa. Una especial rápida y con muchos peligros de inicio a fin.

Mañana es la última especial de carrera.

Vamos Chile! 🇨🇱❤️💪🏻 @rockstarenergy @rockstarhusky @husqvarna1903 pic.twitter.com/2LqcVnpwQI — PABLO QUINTANILLA (@quintanilla102) March 28, 2018

Etapa 4/ Al Ain Water-Adnoc / Especial: 244 kms

1° Pablo Quintanilla/CHI/Husqvarna/3:16:53

2° Toby Price/AUS/KTM/+2:35

3° Paulo Goncalves/POR/Honda/+5:42

4° José I. Cornejo/CHI/Honda/+6:43

5° Michael Metge/FRA/Honda/+6:48

6° Ricky Brabec/USA/Honda/+8:23

7° Kevin Benavides/ARG/Honda/+11:05

8° Matthias Walkner/AUT/KTM/+14:21

9° Sam Sunderland/GBR/KTM/+17:11

10° David McBride/GBR/KTM/+34:09

Clasificación general