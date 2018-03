Sergio Ramos minimiza a Argentina tras humillarla: "Sin Messi pierden un porcentaje alto de nivel"

El capitán de la selección española, Sergio Ramos, mostró su satisfacción por la goleada (6-1) ante Argentina en Madrid, aunque consideró que sin Lionel Messi pierden mucho nivel.

"Siempre es bonito ganar a selecciones con tanto nombre y con jugadores de gran calidad. Hoy ha sido de esos partidos donde prácticamente todo sale bien", comentó en zona mixta el jugador del Real Madrid.

Ramos también puso a España en su justa medida, diciendo que "en el camino idóneo para afrontar una Copa del Mundo. Pero hay que mantener la calma, no hemos ganado nada, aunque estos partidos aunque son amistosos no los afrontamos como tal, no hay que sacar pecho por esto".

"Todos saben lo que es Messi para Argentina, es un grandísimo jugador, un jugador único, lo ha demostrado en el Barcelona, también con su selección, Argentina pierde un porcentaje alto de nivel sin él, pero igual pusieron las cosas muy difíciles, han competido de principio a fin", añadió.

Y en esa línea expresó que "me gusta jugar los grandes partidos y Leo hace el fútbol distinto y sin él lo hemos pasado más tranquilos".

De la selección española destacó que "hemos hecho un gran partido, pero al final se distorsionó el resultado, pero tuvimos el deseo de seguir yendo a por el siguiente gol, sin perdonar ninguna".

"Recuerdo que Argentina nos metió cuatro goles en el campo de River. Ahora tenemos un recuerdo positivo ante ellos", recordando el partido de 2010 en Buenos Aires.

