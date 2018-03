Beñat palpita el choque ante Colo Colo: "Más allá del clásico, tenemos muchas motivaciones"

Universidad Católica se jugará este sábado ante Colo Colo en el estadio Monumental mucho más que un clásico. Los cruzados saldrán a defender su condición de líderes invictos y la capacidad de seguir dependiendo de su propia suerte en el torneo. Junto con ello, los franjeados pondrán a prueba su estilo de juego, ante un rival que según el propio DT estudiantil Beñat San José es uno de los "más completos" del campeonato.

Por lo dicho, el entrenador de la UC avisó que "vamos a poner nuestra mejor versión y estamos muy motivados. Haremos el mejor partido posible, tanto individual como grupal y los jugadores saben lo que tienen que hacer este sábado. Sabemos que será muy complicado, pero creo que nosotros tenemos nuestros argumentos para hacer un buen partido. Sabemos que todo cuesta mucho, aquí en la liga chilena".

El vasco vivirá su primer clásico oficial al mando de Católica y lo hará ante un rival que ha tomado paternidad en este lance desde que el argentino Pablo Guede tomó la dirección del equipo. Ante dicha realidad, Beñat afirmó que "no nos fijamos en las estadísticas, partido a partido, iremos trabajando y en lo personal no he sentido presión para este partido. Me concentro en lo que hacen los jugadores en los entrenamientos y las ganas que hay del plantel".

Cabe recordar que de lograr un triunfo este sábado en Macul, San José tomará de forma exclusiva dos importantes récords en la historia de la UC: se convertirá en el mejor DT debutante y conseguirá el mejor arranque de campaña. Ante dicha realidad, el español es claro: "no me cambia absolutamente nada porque eso sólo se produciría con lo que más quiero el sábado que es la victoria. Si el sábado obtenemos la victoria, se produce esa estadística y bienvenido sea".

En la misma línea, el técnico cruzado insistió que "ello significará que habremos obtenido tres puntos importantes de visita y seguir dependiendo de nosotros. Más allá del clásico, tenemos muchas motivaciones, muchas cosas por poder conseguir y si la victoria da brinda estadística, encantado".