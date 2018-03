Se juega igual: Chino Ríos confirma que la exhibición ante André Agassi se disputará a fin de año

Este jueves se cumplen 20 años de la llegada de Marcelo Ríos al número 1 del ranking de la ATP, y si bien el Chino se realizará ningún partido de exhibición para conmemorar la hazaña, esta sí la hará a fin de año.

En conversación con La Tercera, el ex tenista reveló que ante de fin de año jugará una exhibición ante el estadounidense André Agassi, el mismo rival que el Chino venció en Miami para llegar a la cima del escalafón mundial.

"La exhibición no se ha suspendido. No fue ahora en marzo, porque Agassi no podía. Y la gracia es hacerlo contra él. Pero está ocupado estos meses", aseguró el oriundo de Vitacura, asegurando que el duelo se llevará a cabo en noviembre.

El zurdo también entregó los motivos que lo llevaron a bajarse de la delegación del equipo de Copa Davis que irá a San Juan a jugar la llave frente a Argentina el próximo 6 y 7 de abril.

"No voy por razones mías, personales. Los únicos que las saben son los jugadores y el capitán. Pero no tiene nada que ver con mi incidente con la prensa en la serie contra Ecuador, ni con la multa, ni con calmar al equipo. Lo demás es invento", sentenció Ríos.