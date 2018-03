Ex mundialista de España e histórico de Barcelona: "Alexis tiene que mejorar el gol"

Por Javier Ríos Rodríguez, especial para El Gráfico Chile desde Barcelona

El 12 de junio de 1986, España se jugaba la vida para pasar la fase de grupos en la Copa del Mundo. El partido definitorio del Grupo D se disputaba al mediodía en Monterrey, contra Argelia, y el clima amenazaba con amargar los planes de la Furia Roja. Sin embargo, la irrupción consagratoria de la figura de Ramón María Calderé marcó el encuentro desde el inicio. El mediocampista del Barcelona anotó a los 15 y 68 minutos, liquidando las aspiraciones africanas y dejando su característico bigote en la historia de su selección, que se metería en octavos con el 3-0 final.

Tras apabullar a la Dinamarca de Michael Laudrup en la segunda ronda, la ilusión ibérica se acabó en los cuartos de final, donde Bélgica y el arquero Jean-Marie Pfaff la derribaron, solamente valiéndose de los lanzamientos penales. Sin embargo, la jornada histórica en el estadio Tecnológico metió para siempre a Calderé entre los favoritos de los hinchas.

Treinta y dos años después, ya sin mostacho que lucir, se nota emocionado y, a la vez, sorprendido de cara a la cita planetaria en la que no aparece Chile entre los invitados.

En la inauguración del festival de documentales “Offside Fest”, en Barcelona, el ahora entrenador confiesa que extrañará sobre todo a un futbolista que siguió de cerca en Cataluña: Alexis Sánchez. "Es un jugador con unas condiciones innatas, de un nivel muy alto y una gran potencia, y es explosivo. Aquí quizá el rendimiento le costó, porque la adaptación es difícil y es una gran presión jugar en Barcelona. Pudo haber explotado un poquito más, pero notamos sus características", cuenta a El Gráfico Chile tras presentar el evento.

Calderé fue un inamovible del Barça en la mitad de la década de los 80, en una carrera que inició en el mismo puesto que el chileno, aunque tuvo que retrasarse con el tiempo. "En el fútbol base empecé en la misma posición, pero no tuve las mismas características. Tampoco era tan rápido, por eso me adapté en otro sitio del campo", comenta, alabando el trabajo del chileno.

Con su conocimiento del puesto y su experiencia a nivel mundial, se atreve a darle un consejo a Alexis, quien se vio participativo en los amistosos ante Suecia y Dinamarca, aunque no tomó buenas decisiones y no marcó: “Las condiciones las tiene, en el Manchester United las está demostrando, es muy importante. Creo que tiene que mejorar el gol, debe tener un poco más de verticalidad, de profundidad de cara al gol, porque tiene las cualidades para definir, sólo debe buscar hacerlo”.

Calderé analizó el momento de Sánchez / Reproducción

España y Messi, favoritos para el Mundial

Calderé sabe de títulos, con un palmarés en el que destacan una Liga, una Copa del Rey y una Copa de la Liga en España. Sin embargo, esta experiencia en trofeos no le da claridad para entregar sólo un candidato para ganar el Mundial de Rusia.

Más aún con los sorpresivos resultados en los amistosos, con un 6-1 de España sobre Argentina incluido, aunque de todas formas aclara que la Albiceleste estará entre los favoritos si aparece Lionel Messi.

“Todo el mundo está esperando que gane la Argentina de Messi, que sea su consagración definitiva ahora en el Mundial de Rusia. Es lo único que le falta. De todas maneras, no será fácil, porque tendrá que tener el beneplácito de selecciones como España o Alemania, o Brasil, que al final siempre está”, advierte Calderé.

El actual entrenador del Salmantino, de la Tercera División Española, quien jugó 18 partidos con su selección y metió siete goles, sabe lo que es llevar la Roja y confía en el juego del equipo que encabeza Andrés Iniesta.

Quizá si tenía alguna duda con el seleccionador, en el último tiempo la borró del todo. “Julen Lopetegui me sorprendió gratamente, la verdad es que al principio lo veíamos de otra forma, con algunas dudas, pero hizo un gran trabajo en la Sub 21 y después me ha sorprendido la manera de gestionar un grupo que no era fácil, con muchos buenos jugadores y con juventud”, cierra.