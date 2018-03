Pablo Guede sigue en picada contra los árbitros: "No se les puede decir nada"

El entrenador de Colo Colo, Pablo Guede, perdió la paciencia y este jueves se lanzó con todo contra los árbitros y el presidente de la comisión arbitral, Enrique Osses. Luego de la polémica generada por el penal cobrado a Universidad de Concepción tras un evidente piscinazo de Jean Meneses y las declaraciones del mandamás de los jueces, quien le recomendó bajar el tono para no arriesgar sanciones, el técnico no escondió su molestia y no tuvo filtros para responderle con dureza.

"No se les puede decir nada a ellos, son intocables. No le falte el respeto y no dije nada malo, pero les molesta que uno hable y opine. A ellos (árbitros) no se les puede decir que se equivocaron, porque se equivocan, pero no se les puede hablar a ellos. Parece que le quieren meter miedo a uno para que no opine", señaló el DT en rueda de prensa.

"Yo voy a seguir opinando lo que me parece, no le faltó el respeto a nadie. Si yo pierdo siete partidos seguidos y me meten cinco goles por partido ¿la culpa de quién es? mía. Y si los árbitros se vienen equivocando, yo dije que para mí la culpa era de Osses ¿qué tiene de malo opinar eso? ¿qué tiene de agresivo?", agregó el DT.

Guede no paró ahí y añadió que" esto es fútbol, se pueden equivocar, obvio, pero no dije nada de malo, nada agresivo y no entiendo cuál es el tono que tengo que bajar de mis declaraciones, no entendí la recomendación que me hizo".

"A mí me enseñaron que la justicia en el fútbol no existe, pero depende de cómo se mire. Se tomó una decisión en una décima de segundos y no sé si es justo o no, pero ya había pasado antes y creo que la sanción es por el revuelo que se generó. Que nos hizo perder tres puntos, sí, que me hizo enojar, sí, pero no sé si era bueno sancionarlo porque esto marca un precedente para lo que pueda pasar más adelante", finalizó Guede.