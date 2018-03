No irá al Monumental: La extrema medida que tomó Guede para evitar sospechas en el clásico contra la UC

Pablo Guede no podrá estar en el clásico ante Universidad Católica, a disputarse el sábado a las 12:30 horas en el Monumental, por la suspensión que le dieron tras ser expulsado ante Universidad de Concepción en Collao.

Ante este panorama y recordando las acusaciones que hizo Everton, quienes aseguraban que el trasandino dio instrucciones pese a estar sancionado, el DT de Colo Colo tomó una drástica decisión y aseguró que el sábado no irá al estadio Monumental. "Veré el partido en la casa. No quiero venir al estadio para que no digan que estoy haciendo trampa. Mientras ellos tengan las cosas claras de lo que tienen que hacer, no tengo problemas de verlo en la casa", señaló en conferencia de prensa.

Además, sobre el posible cambio de esquema para enfrentar a la UC y las bajas de Felipe Campos y César Pinares, el técnico dijo que "hicimos dos buenas semanas de entrenamientos. Practicamos otro sistema para poder cambiarlo en momentos puntuales por lo que se avecina y hoy volvimos a trabajar lo habitual del sistema. Fue una mala suerte lo de Campos y a Cesar no lo voy a apuntar hasta que no esté al cien por ciento".

"Para todo lo que nos viene (entrenar con línea de cuatro). Lo ensayamos de todas las maneras para darle una vuelta a lo que venimos haciendo en vista a todos los partidos que se vienen y más que nada para salir de la línea de tres que ensayamos siempre. La idea es tener variantes y no depender de las individuales", señaló.

Pensando en su rival, el técnico no tuvo problemas en elogiar el trabajo que ha hecho Beñat San José en la UC, a quienes tiene en su mejor inicio de torneo tras ganar los primero seis partidos: "sabemos que es un gran entrenador, salió campeón en Bolivia, hizo una gran temporada en Antofagasta y ahora está con campaña al 100 por ciento, es un gran estratega. Hay que imaginar lo que puede hacer, cambia nombres pero el esquema y el funcionamiento de Católica es muy bueno", manifestó.

Finalmente, sobre el nivel de la UC, Guede señaló que está con ganas de enfrentar este partido. "Espero a la Católica que viene jugando estos seis partidos, son el mejor equipo del campeonato, un equipo que de seis partidos ganó los seis. Yo no cambiaría mucho y no creo que se metan atrás", remató.