Aníbal Mosa anticipó el clásico con la UC y le mandó un recado a la U: "Somos mejores"

Colo Colo y Universidad Católica jugarán el primer clásico del año, y antes de dicho lance, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, anticipó dicho compromiso, y además, aprovechó de mandarle un mensaje a Universidad de Chile.

Acerca del duelo de este sábado ante los cruzados, el timonel dijo que "no es fácil venir a jugar al Monumental, vamos a utilizar la localía, tenemos si es que no es el mejor, uno de los mejores planteles".

Además, comentó la ausencia de Pablo Guede, quien no estará ante la UC por suspensión. "Pablo dice que lo va a ver en la casa, yo lo voy a ver acá. Yo creo que Pablo lo va a ver en una pieza acolchonada para que no se agarre a cabezazos (risas). Difícil para él porque no va a poder estar dirigiendo, es una frustración y por una estupidez".

Por último, al ser consultado sobre si el plantel de la U es más potente que el de los albos, señaló con soltura que "somos mejores".

Colo Colo y Católica se medirán este sábado desde las 12:30 horas.