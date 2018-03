Di Santo defiende con uñas y dientes al Loco Abreu y quiere volver a Chile para revivir la época dorada de Audax

A pesar de estar a más de 12 mil kilómetros de Santiago, el delantero Franco Di Santo, una de las grandes figuras del Audax Italiano del 2006, no pierde de vista los resultados que obtiene su ex club en el Campeonato Nacional 2018. Tiene claro, por ejemplo, que el equipo de Hugo Vilches jugará este viernes ante Universidad de Chile, que el arranque no ha sido tan bueno como se esperaba y que debuta en pocos días más en la Copa Libertadores ante Botafogo.

También tiene claro que hay un jugador que lo está pasando bastante mal desde que llegó a Audax Italiano: Sebastián Abreu. El delantero uruguayo de 41 años sólo ha jugado tres partidos como titular en el Campeonato Nacional y todavía no logra convertir ningún gol.

Desde Alemania, Franco recibe la llamado de El Gráfico Chile para así analizar el presente del equipo que lo formó y lo complicado que ha sido para el Loco Abreu adaptarse a un equipo donde él se cansó de hacer goles.

"Más allá de que pueda rendir haciendo goles, que Sebastián esté en el camarín suma mucho. Creo que es un jugador que ha pasado por todo: mundiales, copa europeas. Cualquier cosa que nombres, Abreu la ha jugado (risas). ¿Las críticas? Creo que hay que darle un poco más de tiempo, es un jugador que sabe lo que hace, que sabe dónde está y de seguro le va a ir muy bien. Como hincha y ex jugador de Audax espero que le vaya muy bien", sostiene Di Santo, quien ha visto por televisión como Joe Abrigo le quitó el puesto de titular al experimentado delantero charrúa

¿Y si revivimos la generación dorada de Audax Italiano?

"Voy a volver a Audax en un año más o en dos. Tengo cuerda para rato y la idea es volver de buena forma". Con esas palabras el volante Carlos Villanueva puso fecha de término a su paso por el Al-Ittihad para así regresar al Bicentenario de La Florida donde tuvo uno de los mejores momentos de su carrera.

Di Santo fue parte de la época de oro de Audax Italiano

La noticia fue bien recibida por Franco Di Santo, quien, de inmediato, bromeó con la idea de reunir a la generación del 2006-2007 que tantas alegrías les dio a los hinchas audinos.

"Ojalá que Carlitos vuelva porque sería una alegría inmensa para toda la gente de Audax. Ojalá que Fabián Orellena y el Lápiz (el propio Di Santo) también vuelvan (risas). Yo le debo mucho a Audax por todo lo que me dio, me encantaría volver al fútbol chileno y si es a Audax muchísimo mejor. Uno siempre vuelve a donde fue feliz", dice desde Alemania.

Aunque de inmediato afirma le quedan algunos años en Europa, Di Santo sabe que antes de terminar su carrera en Argentina debe tener un paso por Chile.

"Ojalá se pueda dar y formar nuevamente ese grupo de jugadores que en ese tiempo éramos muy jóvenes, lo más probable es que de buenos resultados. Ojalá pueda volver toda esa camada de jugadores, sería un sueño para todos nosotros", apunta Franco desde Alemania.

Si quieres leer la entrevista completa a Franco Di Santo, donde habla del bueno momento que está pasando en el Schalke 04, sus sueños con la selección de Argentina y lo impresionante que es enfrentarse a Arturo Vidal en la Bundesliga, puedes comprar desde este en los quioscos la nueva edición de lujo de la Revista El Gráfico.