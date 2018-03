Eduardo Berizzo: "No entiendo cómo Chile no llegó al Mundial"

Una visita bastante especial tuvo el plantel de O'Higgins en la previa del encuentro de este fin de semana ante San Luis. Hasta las dependencias del Monasterio Celeste arribó el técnico argentino Eduardo Berizzo quien aprovechó su paso por Chile para viajar hasta la sexta región y visitar al club donde fue campeón en el 2013.

"Más allá de la relación profesional, queda la relación personal, eso es un tesoro valioso para la vida misma. Me gusta siempre volver y ver que están todos bien. A visitar amigos, darme una vuelta por el Monasterio que lo extrañaba. Saludando gente, visitante amigos. Siempre es un placer volver", sostuvo el estratega.

En conversación con la prensa, Berizzo también se dio el tiempo de analizar el trabajo de la Selección Nacional en este nuevo proceso y comentar la sorpresa que fue para él que el equipo nacional quedara eliminador del Mundial de Rusia.

"Reinaldo Rueda es un gran técnico. No vi los primeros dos partidos bajo su dirección, pero como antiguo partícipe del mando le deseo que le vaya bien. ya que es una selección que respeto y quiero. No entiendo cómo Chile no llegó al Mundial, pero opinar sobre el trabajo ajeno no me agrada; prefiero ser respetuoso", afirmó Berizzo desde la sexta región.

Sobre su futuro y los rumores de una posible oferta del Athletic de Bilbao, el argentino intentó ser cauto con sus palabras y no dio luces de su futuro en el fútbol. "Se aproxima un nuevo mercado y estoy esperando que surjan opciones. No sé de ofertas serias de ningún equipo y por mientras he estado desconectado, fuera del ámbito profesional", cerró Berizzo quien está de cesante luego que el Sevilla finiquitara su contrato.