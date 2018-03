Esteban Paredes amenaza a la UC: "Esperamos cortarles la racha que traen"

El entrenador de Colo Colo, Pablo Guede, prepara con mucha cautela el compromiso de este sábado ante el líder Universidad Católica, donde una derrota los dejaría a 11 puntos de los Cruzados. Por lo mismo, el DT prepara modificaciones de esquema y saldrá con su mejor gente.

Uno que volverá a la titularidad será el capitán Esteban Paredes, quien se confesó con El Gráfico Chile en la previa del duelo ante el líder y mandó un recado al equipo de Beñat San José, asegurando que el objetivo es cortarles la racha y quedarse con los tres puntos.

¿Cómo evalúas tu arranque en el Campeonato Nacional?

Bien, si bien, no he jugado todos los partidos, he entrado en algunos desde la banca, pero estoy bien, ya que estuve un poco contracturado del gemelo izquierdo, el cual venía descompensando el isquiotibial derecho, y, por lo mismo, decidimos parar unos días para estar a plenitud para el complicado mes que se nos viene.

Se viene la UC, el líder del torneo, donde ellos tienen ocho puntos de ventaja sobre ustedes. ¿Cómo afrontan ese partido?

Difícil. Es un partido complicado, es el puntero, no ha perdido ningún partido, los ha ganado todos, pero Pablo (Guede) nos está dando las armas necesarias para encontrar los espacios y poder entrarle por donde más le incomoda. Para eso trabajamos estas semanas.

Ustedes también tuvieron una racha de triunfos consecutivos, pero ¿sientes que no se tomó tanto en consideración como ha sido la de Universidad Católica al inicio de torneo?

Siempre hay rachas, y cuando es al comienzo de un torneo te da un poco de ventajas, porque después te puedes dar el lujo de empatar o perder y la racha de Católica es muy buena. Les vi el partido con Unión y para mí, es el mejor que han jugado. Creo que será un partido peleado, difícil y esperamos cortarle la racha que ellos traen.

El capitán de Colo Colo quiere romper la racha de la UC / Ricardo Ramírez

Los enfrentaron en pretemporada. ¿Ayuda en algo?

No es lo mismo, acá se juegan muchas cosas, tres puntos, es un clásico, y es un partido totalmente diferente, donde no interesa como llega uno o el otro. Tenemos que ganar y es lo que vale.

Un rival que te ha costado hacerle goles

Sí, me ha costado pero también le he hecho, pero no es más importante lo individual, sino que el grupo está por sobre las individualidades para así, poder ganar el partido.