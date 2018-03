En Inglaterra se burlan de Alexis por su "mala suerte" en plena cita con su novia

La prensa inglesa está pendiente de lo que haga Alexis Sánchez, tanto dentro como fuera de la cancha. El jugador de Manchester United es uno de los principales focos de los medios amarillistas británicos, quienes no lo dejan tranquilo.

Fue así como Daily Mail publicó este viernes que el chileno recibió una multa de tránsito, por tener su auto mal estacionado, mientras estaba en un restaurant junto a su novia Mayte Rodríguez.

"Sintió el golpe de la multa, pero ganando 600 mil libras por semana en Manchester United, ¡probablemente puede pagarlo!", publicó el medio británico, haciendo hincapié a que Sánchez es el jugador mejor pagado de la Premier.

Sánchez tiene la opción de levantar su nivel este sábado, cuando Manchester United se mida ante Swansea desde las 11:00 horas.

Alexis Sanchez hit with parking ticket as he dines out with girlfriend Mayte Rodriguez https://t.co/MQSzsqpTNv pic.twitter.com/fsubaKAiD2

— MailOnline Sport (@MailSport) March 30, 2018