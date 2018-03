David Llanos rompe el silencio en la UC: "No me recuperaba bien por querer estar antes de tiempo, lo pasé bastante mal"

Alejado por opción propia de los medios de comunicación, David Llanos ha llevado adelante una carrera acompañado por el silencio público, tanto en los buenos como en los malos momentos. Pero en la previa del clásico entre Universidad Católica y Colo Colo en el Monumental, cuando el fútbol le vuelve a dar sonrisas, el goleador cruzado optó por romper esa regla y hablar de su buen presente, pero también del amargo 2017, año en el que apenas anotó un gol en 10 partidos a raíz de una seguidilla de lesiones.

"Estoy feliz, le agradezco mucho al profe esta oportunidad, él me quiso tener acá, me ha dado la oportunidad y por eso espero seguir jugando y marcando goles. Estoy muy contento por lo que estoy viviendo, pero también por los resultados del equipo y por cómo se está trabajando en el día a día", cuenta de entrada el oriundo de Talcahuano en diálogo con El Gráfico Chile sobre su buen 2018, en el que registra 5 duelos jugados y 3 goles marcados.

Sobre el clásico con Colo Colo, el goleador del vigente puntero del Campeonato Nacional cuenta que "va a ser un lindo partido, Colo Colo juega muy bien, es de los equipos que sale a buscar y por ahí podemos encontrar espacios y tratar de hacer nuestro juego", agregando que "no hubiera querido que se diera esta para, hubiera jugado al tiro después del partido con Unión. Me siento bien, si me toca entrar desde el principio tratar de hacerlo de la mejor manera y si me toca entrar en el segundo tiempo lo mismo".

¿Cómo te has sentido desde la llegada de Beñat a la UC?

Beñat dice que conversa mucho a nivel individual contigo ¿Qué te dice?

Lo que más hace en esas conversaciones es felicitarme por cada entrenamiento, me agradece que trabaje al máximo, el profe toma en cuanta el trabajo de cada uno. Recalcar el buen trabajo es lo que más hace el profe cuando conversamos.

San José ya te quiso en Bolívar…

Me acuerdo que cuando salió lo del Bolívar él mismo me llamó, me contó de que existía la posibilidad de ficharme y lo hablamos acá con la gente de Católica. No se dieron las cosas para poder salir esa vez, pero siempre he estado muy agradecido por su consideración.

"Cada gol que he hecho en este campeonato lo he celebrado con todo, porque el año pasado lo pasé muy mal", expresa David Llanos / Foto: Camila Martínez

Después de un 2017 muy amargo ¿Cómo vives este 2018?

Yo tomo de enseñanza todos los años anteriores que tuve. Quiero revertir esos malos momentos trabajando al máximo, haciendo goles y así respaldar al técnico que me ha dado la oportunidad de jugar.

¿Qué tan duro fue el año pasado?

Fue muy difícil, tuve una seguidilla de lesiones, no me recuperaba bien por querer estar antes de tiempo, me resentía, lo pasé bastante mal. Por eso cada gol que he hecho en este campeonato lo he celebrado con todo, porque el año pasado lo pasé muy mal.

¿Dices que las ansias te pasaron la cuenta?

Sí, estaba lesionado, quería volver y me apuraba más de la cuenta. Uno siempre quiere estar, pero ahora no es así, el profe me da la confianza de que uno puede estar cargado, da la confianza al manejar las cargas.

Cuando llegó Beñat se habló mucho de la llegada de un 9, incluso Bergessio estuvo a un paso de fichar por la UC ¿Qué sentías tú cuando se hablaba todo eso?

Independiente si llegaba un jugador o no sabía que tenía pelear. Por otro lado, tampoco porque el profe me haya querido en Bolívar se me iba a hacer fácil, al contrario, cuando llegó el profe dije 'voy a trabajar al máximo, si tengo que trabajar el doble lo haré', nunca me sentí confiando porque el profe me quería y lo mismo si es que llegaba un nuevo delantero, en los dos casos tenía que pelear. Creo que lo tomé bien.

Sin la llegada de ese 9 del que se habló ¿Cómo vives la pelea por el puesto de titular?

Está bien, es una competencia muy sana, con (Andrés) Vilches somos amigos, nos conocemos de jóvenes de Huachipato. Insisto, es una competencia muy sana, cada uno de nosotros se entrena al máximo y al que le toque jugar lo hará de la mejor manera.

¿Te sientes renovado?

Sí, me siento renovado, con otro aire. Ahora quiero seguir dando pelea en Católica, me siento muy cómodo en este club, quiero tratar de dejar siempre a Católica en lo más alto, si es con goles y jugando mucho mejor.

¿Cómo calificas tu relación con la hinchada de la UC?

En los momentos en que sufrí con las lesiones veía comentarios, de que Llanos se lesiona mucho y todo eso, pero es normal, así es la opinión del hincha y uno tiene que aceptar, pero ahora no, con el correr de este campeonato he sentido mucho apoyo. Uno siempre, al final, se encariña mucho con la gente.

Eres de los que más tiempo lleva en el actual plantel cruzado ¿De qué manera puedes resumir tu estadía en el club?

Quizás la hemos pasado más mal que bien, pero Universidad Católica es una gran institución, tenemos un camarín que todo jugador quisiera tener, en cualquier parte del mundo, hemos formado un muy buen grupo, hay muy buenos compañeros. Ahora estamos bien, los malos momentos pasaron, por eso hay que tratar enfocarse en el presente para así extender este buen momento.

Llanos y su nexo con la Franja: "Cuando era chico siempre me interesó Católica, por cómo jugaba, por sus instalaciones, por muchas cosas, siempre tuve esa espina de querer llegar acá" / Foto: Camila Martínez

¿Qué significa para ti la UC?

Cuando era chico siempre me interesó Católica, por cómo jugaba, por sus instalaciones, por muchas cosas. Siempre tuve esa espina de querer llegar acá y cuando me dijeron que estaba la posibilidad de llegar acá no la pensé dos veces y dije vamos. Por eso siempre quiero hacer las cosas bien y dejar el mejor aporte para este club tan importante.

¿Algo para destacar de ese interés de niño por Católica?

El Beto Acosta, toda esa pachorra que tenía para jugar, cómo enfrentaba los partidos y esa tremenda capacidad definición. Lo admiraba.

¿Qué te falta por hacer en la Franja?

Me gustaría jugar lo máximo posible, con un nuevo título y terminar como goleador de ese campeonato.

Y mirando más allá ¿Qué metas quieres cumplir en el fútbol?

Quiero hacer una gran campaña con Católica, terminar bien este año y ojalá se me pueda dar la posibilidad de jugar fuera de Chile. México y España me llaman la atención. Y la Selección también está dentro de esos planes, sé que hay que trabajar mucho para estar ahí y si me llega a tocar voy a dar todo.

De volante de contención a sparring de Bielsa

Como David Llanos ha optado por no ser un futbolista mediático, de los orígenes de su carrera poco se sabe. Sobre el inicio de su vínculo con el fútbol, cuenta que "mi papá y mi abuelito de chico me llevaron a la cancha, me inculcaron de siempre el jugar, desde que tengo recuerdos siempre anduve con una pelota. Soy de Las Salinas de Talcahuano, de la población Santa Clara, ahí de siempre jugué al fútbol, estuve en un equipo que se llamaba Everton, después en El Morro y en el Juventus Rocuant. Entré a los 8 años a las inferiores de Huachipato, jugaba de volante de contención, eso como hasta los 10 años, cuando el profe Luis Castro me puso de delantero. Después de ese cambio, siempre de delantero, hasta que a los 17 me subieron al plantel profesional".

Arturo Salah lo hizo debutar profesionalmente el 2006 con 17 años, en un plantel con varias figuras. "Estaba el Tigre Muñoz, alcancé a jugar con Gonzalo Jara, Pedro Morales, el Liebre Riveros, Renzo Yáñez, jugadores que yo admiraba mucho y ellos siempre me daban consejos", recuerda. Sin embargo su consolidación en el cuadro del acero llegó después de pasar a préstamo por Deportes Concepción (2010-2011), Palestino (2012) y Rangers (2012). "Fue un proceso largo, pero me sirvió mucho salir", reflexiona.

También a temprana edad, el bicampeón con la Franja en 2016 comenzó a vincularse con el mundo de la selección. "Cuando tenía 17 años fui sparring de Bielsa, fueron casi dos años y después hubo una Sub 23 que fue a Malasia con Berizzo, yo era joven, se lesionó un delantero y me llaman con apenas 18 años. Jugué ese cuadrangular e incluso hice un gol. Estaban Gazale, Cereceda, Toselli en ese plantel, que venían alternando con la adulta. También tuve la oportunidad de estar en la selección que ganó Toulon en 2009 con Ivo Basay. Hicimos un gran campeonato, tengo un gran recuerdo", narra.