La U tuvo una jornada de ensueño para que sus resistidos puedan reencantar

El partido ante Audax Italiano fue la primera muestra que el técnico Ángel Guillermo Hoyos rotará jugadores pensando en el duro calendario que se le viene en abril, donde estarán llenos de partidos entre el Campeonato Nacional y la Copa Libertadores. Fue así como en la formación titular aparecieron jugadores resistidos que habitualmente no son de la partida, siendo el más claro ejemplo la presencia de Fabián Monzón, y afuera quedaron otros que suelen jugar desde el inicio, tales como Yeferson Soteldo o Mauricio Pinilla.

Pese a que al mixto equipo de la U le costó afirmarse en el nuevo pasto sintético de La Florida, de a poco se fue acomodando para crear ocasiones de gol y lo hizo con una gran actuación de Monzón por la banda izquierda. Fue así como se construyó el primer gol, con un desborde del trasandino para entrar al área y sacar un centro rasante que encontró a Isaac Díaz, quien le pegó muy mal y su remate terminó siendo un pase para que Christian Vilches marque en la boca del arco. Un tanto que reunió a tres jugadores resistidos por los hinchas y que han sumado más críticas que elogios en los azules.

Pero lo mejor del zurdo argentino, quien se irá de Universidad de Chile a mitad de año tras finalizar contrato, estaba por venir. Cuando recién comenzaba el segundo tiempo, Monzón se paró frente al balón para patear un tiro libre tras una falta a Díaz y sacó un tremendo zurdazo que se metió en el ángulo para dejar parado a Nicolás Peric.

Tras retornar de su lesión y vivir un partido de ensueño, el trasandino señaló que "siempre trabajé para sacar los malos momentos que he pasado, me emocioné y se me cruzaron muchas cosas por la cabeza".

Sin embargo, Fabián Monzón no fue el único resistido que pudo sacarse la mufa y cuando se jugaban 63 minutos vino el turno de Isaac Díaz de encantar a sus críticos. El Torito de Fresia cortó una sequía goleadora para marcar el 3 a 1 parcial en la victoria por 3 a 2 que consiguió Universidad de Chile ante Audax Italiano.

Tras marcar, el delantero no escondió su emoción, rompió en llanto y una vez finalizado el partido señaló que "siempre digo que los goles son para el equipo, pero esta vez era algo que buscaba con ansias, lo necesitaba, estaba buscando el gol".

"Es normal, me alegra que haya hecho un gol porque trabaja enormemente. Me alegro también que Fabián haya participado en los goles porque ha tenido momentos difíciles. Me alegro por Isaac y ahora se siente libre por así llamarlo, también por Monzón que por la dificultad de las lesiones merece vivir esos momentos", concluyó Ángel Guillermo Hoyos tras el partido.