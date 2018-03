Zlatan Ibrahimovic en su presentación en Estados Unidos: "Me siento como Benjamin Button"

Zlatan Ibrahimovic fue presentado este viernes como el flamante refuerzo de Los Angeles Galaxy de la MLS. Luego de una larga carrera en Europa, el sueco tomó sus maletas para partir a Estados Unidos y así, a sus 36 años, buscar la regularidad que no estaba teniendo en el Manchester United de José Mourinho para seguir con su carrera.

En la presentación oficial en su nuevo club, Ibrahimovic mostró toda su personalidad y tuvo frases para el bronce, como compararse con el personaje de la película Benjamin Button, quien nace viejo y va rejuveneciendo con el transcurso de la cinta. "Me siento como Benjamin Button, nací viejo y moriré joven, cada vez me siento mejor. Estoy acá para ganar y no estoy acá porque sea Ibrahimovic, sino que para traer resultado. Si no gano lo veré como un fracaso, una desilusión, así que haré todo para ganar".

"No estoy acá por sólo un partido, estoy para toda la temporada y si el técnico lo quiere, podré estar todos los partidos, todos los minutos. Veo un gran potencial en la MLS, me siento como un niño que quiere un caramelo y lo está buscando", agregó.

Además, sobre sus posibilidades de jugar el Mundial con Suecia, Ibrahimovic señaló que "sólo estoy pensando en el Galaxy. Nadie tiene que llamar a nadie y si me quieren, aquí estoy. Acá no tengo que demostrar nada, soy como Benjamin Button".